Končíš! A proč tedy vlastně? Volejbalistce Michalíkové přitížily partnerovy ambice i estetická operace

Olomouc Šéf olomouckých volejbalistek a politik ČSSD Jiří Zemánek zabředl při vysvětlování vyhazovu opory Martiny Michalíkové do jejího soukromí.

Mlčeti zlato. Šéf volejbalové Olomouce Jiří Zemánek se měl zřejmě tímto příslovím řídit, když podruhé komentoval citlivý odchod opory Martiny Michalíkové, kterou klub společně s americkou blokařkou Olivií Kofieovou a chorvatskou nahrávačkou Jovanou Gogićovou propustil, aby v nuzné době ušetřil peníze v rozpočtu.



Kromě ekonomického důvodu totiž v rozhovoru, který klub rozeslal médiím jako tiskovou zprávu, zabředl i do soukromí Michalíkové. Reagoval tak na její rozhovor v MF DNES.



Jako jednu z dalších příčin vyhazovu uvedl Zemánek, který je mimochodem předseda Krajského výkonného výboru ČSSD Olomouckého kraje, estetickou operaci hráčky.

„Před minulou sezonou Martina podstoupila estetickou operaci, která nijak nesouvisela s její sportovní kariérou. Tedy žádné zranění a jeho profesionální řešení. Kvůli rehabilitaci po tomto zákroku nastoupila o měsíc později do přípravy a možná ve snaze vše rychle dohnat se zranila. Od té doby už rok se svým hendikepem bojuje a vlastně neodehrála pořádně jediný zápas,“ tvrdil Zemánek.

„Pro mě jako manažera je taková smečařka na špičkové domácí a mezinárodní scéně nevyužitelná. Něco jako horník, který by nemohl rubat, ale třeba jen držet kahan se světlem svým kamarádům. Jak dlouho by asi v důlní společnosti vydržel? Profesionální sport je sice krásný a lákavý svět, zároveň jsou však jeho pravidla neúprosná.“

Na zákroku ovšem byla Michalíková o rok dříve. „Tak já už opravdu bleju,“ zastala se bývalé spoluhráčky na Facebooku Veronika Strušková. Klub se za chybu omluvil prostřednictvím tiskového mluvčího.



Zemánek vyhazov Michalíkové vysvětloval i tím, že chodí s olomouckým fotbalistou Tomášem Zahradníčkem, který „se netají touhou po zahraničním angažmá a Martina se zase nijak netajila tím, že by šla ven se svým partnerem.“

Michalíková odehrála za Olomouc pět sezon, pomohla jí k titulu, dvěma triumfům v poháru a letos se těšila na Ligu mistryň. „Byly to skvělé roky, ale vše jednou končí. Snažím se to hodit za hlavu, vzpomínat budu jen v dobrém. To mi nikdo nevezme a nenechám si to kazit,“ řekla 26letá smečařka MF DNES.

Zemánek však zpochybnil, že jde o klubovou legendu. „Pod tímto pojmenováním si představím úplně jiné hráčky,“ podotkl. „Martina byla dívkou z plakátu, fanoušci ji milovali, patřila k hvězdám nové éry našeho klubu. Jsou zde ale souvislosti, které jen povrchně informovaní lidé znát nemohou a v rozhovorech Martiny pro média se vcelku logicky neobjevily.“

Objevily se až v tiskových zprávách se šéfem klubu.

Mlčeti zlato.