Konec legendy? Hamilton naznačil, že po sezoně odejde z formule 1

Imola Šestinásobný mistr světa Lewis Hamilton neví, jestli bude i v příští sezoně pokračovat ve formuli 1. Pětatřicetiletý britský pilot to prohlásil po dnešním vítězství ve Velké ceně Emilie-Romagny, ve které udělal další krok k vyrovnání rekordního počtu titulů slavného Michaela Schumachera.

Hamilton dnes vylepšil vlastní rekord 93. vítězstvím v kariéře a Mercedesu pomohl získat rekordní sedmý titul v Poháru konstruktérů za sebou. Jeho budoucnost je ale zatím nejasná. „Nevím, jestli tady budu,“ citovala agentura Reuters britského pilota, kterému na konci roku vyprší smlouva a na nové se s vedením ještě nedohodl.



Hodně bude záležet i na tom, jestli tým i nadále povede Toto Wolff, který už několikrát o uvolnění místa v čele Mercedesu mluvil. „Cítím se silný a skvěle, ale stejně jako Toto mluvil o životě po formuli, tak já mám už také nějakou představu,“ prohlásil Hamilton.

„Chtěl bych tady ještě v příští sezoně závodit, ale záruka žádná není. Kromě závodění mám spoustu zájmů, které mě baví, takže uvidíme, jak to dopadne,“ přidal Hamilton, na jehož prohlášení ještě v Imole zareagoval Wolff a upozornil, že šlo o slova pod vlivem emocí po zisku rekordního titulu.

„Doufám, že se to nestane. Myslím, že bychom měli hodně divoký trh s jezdci,“ uvedl Wolff k možnosti Hamiltonova odchodu z Mercedesu. Německá stáj má ale už podobnou zkušenost za sebou, když v roce 2016 jen pár dní po zisku titulu ukončil kariéru Nico Rosberg.

„Myslím, že nikdy nemáte jistotu. Například Niki Lauda v sedmdesátých letech. Klidně se mohlo stát, že by v pátek nebo v sobotu na závodech vstal a prohlásil, že už ho to nebaví. Stát se to může každému, ale my chceme pokračovat společně. Já, Lewis a celý tým. Ještě jsme neskončili,“ prohlásil Wolff.