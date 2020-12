Konec nadějí. Federer po dvou operacích kolena nakonec nebude hrát na Australian Open

Melbourne Šestinásobný vítěz Roger Federer se nezúčastní únorového Australian Open. Devětatřicetiletý švýcarský tenista ještě není připraven po dvou letošních operacích kolena. Pauzu na ATP Tour si tak bývalá dlouholetá světová jednička protáhne na více než rok.

„Roger se rozhodl nehrát na Australian Open 2021. V posledních měsících udělal s kolenem a fyzickou kondicí velký pokrok. Nicméně po konzultaci se svým týmem usoudil, že z dlouhodobého hlediska pro něj bude nejlepší vrátit se k soutěžnímu tenisu až po Australian Open,“ uvedl v tiskovém prohlášení Federerův agent Tony Godsick.

Dvacetinásobný grandslamový šampion Federer se na ATP Tour představil naposledy 30. ledna, kdy v semifinále Australian Open podlehl pozdějšímu vítězi Novaku Djokovičovi ze Srbska. Poté ještě absolvoval charitativní exhibici se Španělem Rafaelem Nadalem v Kapském Městě a následně se podrobil artroskopické operaci pravého kolena, po níž měl být mimo hru minimálně čtyři měsíce. V červnu pak slavný Švýcar oznámil, že má za sebou druhý zákrok a vrátí se až v roce 2021.

Před dvěma týdny Federer ve švýcarské televizi přiznal, že stav jeho kolena stále není stoprocentní. Start v Melbourne ale ještě nevyloučil, i proto, že začátek turnaje byl kvůli koronavirovým omezením z tradiční poloviny ledna posunut až na 8. února, což by mu dalo dodatečné tři týdny na přípravu.



Nakonec se ale jeden z nejlepších tenistů historie poprvé od debutu v hlavní soutěži v roce 2000 Australian Open nezúčastní. „Přejeme mu všechno nejlepší pro comeback a těšíme se, že ho v Melbourne uvidíme v roce 2022,“ uvedl ředitel úvodního grandslamu sezony Craig Tiley.

Federer se aktuálně připravuje na návrat na své tradiční zimní základně v Dubaji. Navzdory tomu, že letos odehrál jen šest soutěžních zápasů, jeho popularita neklesá. Nedávno poosmnácté za sebou vyhrál fanouškovskou anketu o nejoblíbenějšího hráče na ATP Tour.

Až do letošních potíží s pravým kolenem přerušily zdravotní problémy Federerovu hvězdnou kariéru na delší dobu pouze jednou. V roce 2016 vynechal kvůli levému koleni druhou polovinu sezony včetně olympijských her v Riu de Janeiro a US Open. Jeho návrat byl tehdy fenomenální: v roce 2017 triumfoval na Australian Open a ve Wimbledonu. Příští rok vítězství v Melbourne obhájil a získal jubilejní 20. grandslamový titul.

Federerův rekord letos v říjnu výhrou na Roland Garros vyrovnal jeho dlouholetý rival Nadal. Další adept na první místo v historických tabulkách Djokovič má po letošním triumfu v Austrálii ve sbírce 17 grandslamových trofejí.