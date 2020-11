Koronavir vyhání florbalisty z Česka. Aby mohli hrát, míří houfně na sever

Čeští florbalisté během koronaviru využívají nabízené možnosti hrát ve Švédsku a Finsku.

Elitní sportovci ve všech možných odvětvích mají v České republice už několik týdnů utrum. Koronavirová epidemie zastavila prakticky veškeré sportovní soutěže v zemi a při zavřených vnitřních sportovištích komplikuje alespoň venkovní přípravu horšící se počasí. Spousta sportovců zvolila možnost tréninků v zahraničí, se zřejmě nejelegantnějším řešením ale přišli hráči nejvyšší florbalové soutěže, kteří hromadně odcházejí do Švédska a Finska.



„Zahlédl jsem na sociálních sítích, že dvě hráčky opustily Česko a budou působit ve švédské nejvyšší soutěži. V tu dobu jsem ještě trochu věřil, že bychom mohli za pár týdnů hrát, ale během týdne začalo být evidentní, že se hned tak hrát nebude,“ říká pro LN Martin Forman, asistent trenéra FbŠ Bohemians. „Ve Švédsku mám pár dobrých známých, tak jsem je ihned zkontaktoval s tím, že hráčům zajistíme cestu a na nich by bylo ubytování. Minimálně týden jsem strávil jednáními, pak se začaly některé celky ozývat samy, vytvořily se další možnosti a nakonec je z toho opravdová vlna odchodu hráčů,“ popisuje jeden z iniciátorů florbalového exodu na sever.

Ten získal angažmá také svému bratranci Filipu Formanovi, který je jednou z opor zelenobílých. Filip se v čerstvých osmnácti letech stal druhým nejmladším Čechem, který si kdy si zahrál ve švédské SSL. Poprvé se na hřiště podíval v dresu FBC Kalmarsund před týdnem v Dalenu, kde se hned uvedl asistencí, a ve středečním zápase proti Vaxjo (7:5) se blýskl vítězným gólem těsně před koncem.

„Jsem za šanci moc rád. Je to velká příležitost, která se jen tak každému nepoštěstí, i když je to na úkor špatné situace v Česku. Snažím se dělat maximum, abych se prosadil. Je to těžké, ale snad se mi to zatím daří,“ skromně hodnotí dosavadní švédskou misi juniorský mistr světa z roku 2019.

Klokani jsou v umísťování hráčů do zahraničí během koronaviru jedni z nejaktivnějších, kromě Formana odešlo do soutěží různé úrovně ve Finsku a Švédsku dalších osm hráčů, zkušenosti ve Švédsku sbírá i hlavní trenér Michal Jedlička. Celkem zamířilo z Česka na zkušenou více než třicet hráčů, kteří mají díky distanční výuce ve školách možnost zvládat své povinnosti i online.

„Byly týmy, které mě kontaktovaly s konkrétními požadavky na hráče. Pak jsem ale chtěl sehnat angažmá i klukům, na které švédský skauting nedosáhne. Hledal jsem pro každého adekvátní level, přiměřenou výzvu, kvalitní podmínky a dobré trenéry, pod kterými budou působit,“ dodává Martin Forman, jenž v Česku organizuje oblíbený mezinárodní turnaj Prague Floorball Cup.

Jinou kvalitu nejlepší ligy světa potvrzuje i Filip Forman, který se rozkoukává i v seniorské reprezentaci. „V Česku nám chybí velké persony, vlastně všichni hráči tu mají vysokou kvalitu. Pokud chci být nejlepší, musím se s nimi porovnávat a o tom to tady je. Hráči tu nejsou o tolik šikovnější na hokejce, ale všechno, co umíme my, dokážou předvést v úplně jiné rychlosti,“ oceňuje švédské hvězdy.

„Švédové i Finové si potrpí na kvalitu soutěže a hráče by si jen tak ze solidarity nevzali ani na trénink. Vybírají si ty, které budou třeba v budoucnu chtít získat. Je potřeba neustále pracovat na větší fluktuaci hráčů v obou směrech, jenom to je cesta pro florbal kupředu, ale úroveň naší domácí soutěže a podmínky, které v ní panují, jsou tomu neustále zábranou,“ vysvětluje Martin Forman, podle něhož je Česko jediná země, která v rámci koronaviru odeslala hráče na sever.

Pro Filipa Formana je angažmá ve městě Kalmar na jihovýchodě Švédska předzvěstí budoucnosti, po maturitě by se právě do Švédska rád podíval. „Moc jsem si tady chtěl zahrát a jsem rád, že jsem si to mohl vyzkoušet ještě dříve, než sem eventuálně někdy odejdu. Se školou není problém, protože při distanční výuce je jedno, jestli člověk sedí v pokoji doma, nebo ve Švédsku, takže je to aspoň nějaké pozitivum při současné situaci,“ usmívá se mladší z Formanů.