Koulař Staněk má první velký titul, je halovým mistrem Evropy. Maslák skončil v semifinále

Toruň Koulař Tomáš Staněk je halovým mistrem Evropy. O svém vítězství na šampionátu v Toruni rozhodl v páté sérii, v níž si vylepšil sezonní maximum na 21,62 metru a poskočil z průběžného čtvrtého místa do čela soutěže. Vyhrál o 15 centimetrů před polským obhájcem titulu Michalem Haratykem. Bronz získal Chorvat Filip Mihaljevič.

K medaili na 1500 metrů měl tentokrát daleko Filip Sasínek, který získal v roce 2017 bronz a předloni byl čtvrtý. Dnes skončil osmý v čase 3:40,64. Jan Friš obsadil ve finále desáté místo (3:42,97). Koulařka Markéta Červenková byla ve svém prvním velkém finále osmá (17,75).

Český rekordman Staněk vyšperkoval nejcennějším kovem medailovou sérii z posledních halových akcí. Halový vicemistr Evropy z roku 2017 a bronzový medailista z HMS 2018 a HME 2019 se v 29 letech dočkal prvního velkého titulu.

Tak daleko jako dnes ještě na vrcholné halové akci nevrhl. „Je obrovský rozdíl mít jen medaile a zlato, protože vítěz je jenom jeden. Jsem strašně rád, že jsem si posunul nejlepší výkon, co jsem dal na velké akci. V tom mém zdravotním stavu je to úctyhodné,“ řekl novopečený šampion při on-line tiskové konferenci s ČTK a Právem. Vedle stehenního svalu laboroval ještě s poraněným ukazováčkem.

Na začátku olympijské sezony získal Staněk první české zlato z HME od titulu čtvrtkaře Pavla Masláka v roce 2017. Z koulařů se před ním radovali z titulu Jaroslav Brabec (1973) a Remigius Machura (1985 a 1988).

Sasínek měl kolizi bezprostředně po startu a propadl se na poslední místo. Cílem proběhl jako devátý. O jednu pozici se posunul, když byl za vyšlápnutí z první dráhy diskvalifikován vítězný evropský rekordman Jakob Ingebrigtsen z Norska. Na úkor největšího favorita se z obhajoby titulu radoval domácí Marcin Lewandowski.

Koulařka Červenková ve finále nenavázala na osobní rekord 18,16 z kvalifikace a zapsala 17,75 metru, což ji zařadilo na osmou příčku. Zvítězila kamerunská rodačka Auriol Dongmová, která od loňska reprezentuje Portugalsko.

V úvodních třech sériích se Červenková postupně zlepšovala, ale osmnáctimetrová hranice jí tentokrát odolala. Svěřenkyně Petra Stehlíka tak zopakovala umístění z kvalifikace, z níž postoupila jako osmá. „Jsem ráda, že jsem do finále postoupila, pro mě to byl hlavní cíl. Chtěla jsem hodit osmnáct, ale nevyšlo to. Nebudu se z toho hroutit. Nebylo to ono, necítila jsem se nabitě jako včera,“ uvedla v nahrávce pro média devětadvacetiletá atletka, která poprvé závodila dva dny po sobě.

Souboj o vítězství se odehrával za hranicí 19 metrů. Pozici vedoucí ženy evropských tabulek potvrdila výkonem 19,34 třicetiletá Dongmová, která ke dvěma africkým titulům přidala první evropský z haly. O pět centimetrů za ní zaostala Fanny Roosová, která posunula švédský rekord na 19,29. Bronz si v poslední sérii zajistila Němka Christina Schwanitzová (19,04). Po titulu v roce 2013 a stříbrných medailích z let 2011 a 2019 tak má čtvrtou halovou evropskou medaili.

Halové mistrovství Evropy v atletice v Toruni (Polsko):



Finále:

Muži:

1500 m: 1. Lewandowski (Pol.) 3:38,06, 2. Gómez 3:38,47, 3. Fontes (oba Šp.) 3:39,66, ...8. Sasínek 3:40,64, 10. Friš (oba ČR) 3:42,97.

Dálka: 1. Tentóglu (Řec.) 835, 2. Montler (Švéd.) 831, 3. Pulli (Fin.) 824.

Koule: 1. Staněk (ČR) 21,62, 2. Haratyk (Pol.) 21,47, 3. Mihaljevič (Chorv.) 21,31.

Ženy:

3000 m: 1. Markovcová (Brit.) 8:46,43, 2. Finotová (Fr.) 8:46,54, 3. Ockendenová (Brit.) 8:46,60.

Koule: 1. Dogmová (Portug.) 19,34, 2. Roosová (Švéd.) 19,29, 3. Schwanitzová (Něm.) 19,04, ...8. Červenková (ČR) 17,75.

Pětiboj: 1. Thiamová 4904 (60 m př.: 8,31 - výška: 189 - koule: 15,16 dálka: 660 - 800 m: 2:18,80), 2. Vidtsová (obě Belg.) 4791 (8,27 - 183 - 13,83 - 647 - 2:12,59), 3. Krizsánová (Maď.) 4644 (8,27 - 177 - 14,48 - 610 - 2:12,49).

Kvalifikace a rozběhy s českou účastí:

Muži:

400 m - rozběh: 1. Van Diepen (Niz.) 46,54, ...11. Maslák 46,88, 21. Šorm 47,21 - oba postoupili do semifinále, 29. Müller 47,60 (všichni ČR) - nepostoupil do semifinále,

400 m - semifinále: 1. Van Diepen 46,06, ...6. Maslák 46,70, 16. Šorm 47,69 - nepostoupili do finále.

800 m: 1. Kramer (Švéd.) 1:47,55, ...8. Šnejdr 1:48,87, 34. Hodboď 1:51,59, 38. Vystrk (všichni ČR) 1:52,48 - nepostoupili do semifinále.

Koule: 1. Belo (Portug.) 21,04, 2. Staněk (ČR) 20,97 - postoupil do finále.

Ženy:

400 m: 1. Healyová (Ir.) 52,00, ...18. Vondrová 52,83, 28. Petržilková (obě ČR) 53,46 - obě nepostoupily do semifinále,

800 m: 1. Wielgoszová (Pol.) 2:02,79, ...12. Hluchá (ČR) 2:04,87 - nepostoupila do semifinále,

1500 m: 1. Kleinová (Něm.) 4:09,35, ...8. Mezuliáníková (ČR) 4:11,48 - nepostoupila do finále