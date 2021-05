Král sportovních pracháčů Conor McGregor: vládne díky whiskey, chce koupit Manchester United

PRAHA Nejbohatším sportovcem za uplynulý rok je poprvé v historii žebříčku časopisu Forbes hvězdný MMA zápasník Conor McGregor. Většinu svého jmění ale získal prodejem milované společnosti vyrábějící whiskey.

Už od roku 1990 sestavuje respektovaný magazín Forbes žebříček nejbohatších sportovců za uplynulé roční období.



Za těch 31 let se mnohé změnilo. Forbes začal nejdříve top 30 sportovci, postupně přešel na elitní stovku.

V prvních pěti letech se povětšinou jednalo o výdělky čistě ze sportu, tedy platy. Až poté se postupně začala plnit také kolonka marketing.

A zatímco nyní už v posledních čtyřech letech absolutní král vždy překročil hranici 100 milionů dolarů, před 31 lety stačilo Miku Tysonovi k primátu 28,6 milionu.

Mimochodem, prve padla stomilionová hranice až v roce 2007, zasloužil se o ni golfista Tiger Woods, jeden ze šesti mužů, kteří se díky sportu stali miliardáři (hned polovinu z nich tvoří hráči z greenů).



Ohlížení bylo dost, pojďme do přítomnosti, respektive období od 1. května 2020 do 1. května 2021, které se týkalo letošního pořadí.

Zatím tedy jen elitní desítky. Jako by také Forbes zohlednil neobvyklou, koronavirovou dobu a místo tradiční stovky zatím zveřejnil deset sportovních boháčů.

Ostatně, se svým seznamem přišel také o měsíc dříve, než je obvyklé.

A aby těch novinek nebylo málo, vůbec poprvé sportovnímu světu vládne MMA (smíšená bojová umění). Zásluhou své jednoznačně nejvýraznější postavy – Ira Conora McGregora.

Třiatřicetiletý rodák z Dublinu přidal za sledované období na svůj účet 180 milionů dolarů (dle aktuálního kurzu ČNB 3,773 miliardy korun).

Stačil mu jeden zápas, navíc prohraný – v lednu podlehl ve dvou kolech Američanovi Dustinu Poirierovi, se kterým ho čeká 10. července odveta – v kleci a...

Prodej většinového podílu milované a tolik propagované whiskey Proper Twelve. Tu už nyní spoluvlastnil s mexickou společností Becle, které ale v březnu prodal zbylých 51 procent.

Za ně měl inkasovat 150 milionů dolarů (zbylých osm milionů ve výčtu plyne z dalších McGregorových mediálních aktivit).

Conor McGregor začal slavit už na tiskové konferenci po své porážce od Floyda Mayweathera.

„Jen zřídka je vidět vliv osobnosti na značku tak, jako se to stalo u Conora a whiskey Proper Twelve. Za nás nebylo co řešit,“ znělo v prohlášení společnosti Becle poté, co byl obří obchod oznámen. Je jasné, že hvězdě UFC zůstává podíl z prodeje, což plyne z faktu, že nadále setrvává tváří oblíbeného destilátu.

Slavný zápasník, který má za sebou i řadu kontroverzí a návštěv soudních síní, tak do puntíku plní slib, který dal před patnácti lety svým rodičům.

Před pár lety neměl na jídlo

Ty tehdy naštvalo, že se rozhodl vydat se na cestu MMA zápasníka bez maturity, bez výučního listu. „Budeš litovat, protože já se stanu jednou milionářem,“ houkl tehdy na otce, který ho za jeho plány profackoval.

Ještě osm let před debutem v UFC měl na účtu pár centů navíc, přivydělával si trénováním lidí za 15 dolarů na hodinu.

V roce 2018 se objevil v elitní desítce seznamu Forbes poprvé, s výdělkem 99 milionů dolarů obsadil čtvrté místo.

Nyní mu vůbec poprvé vládne. A ač má za sebou svět těžký koronavirový rok, primátů mají za sebou nejbohatší sportovci vícero.

McGregor jako vůbec první překonal hranici 100 a 150 milionů dolarů v kolonce příjmů mimo sportoviště (celkově se top desítce povedlo vydělat na tomto poli 512 milionů dolarů, což je o 105 milionů více než loni).

Pro místenku v elitní společnosti byl letos třeba celkový výdělek alespoň 75 milionů dolarů (loni to bylo 59,1 milionu dolarů). Též čtyři sportovci s výdělkem přes 100 milionů dolarů za rok je novým rekordem.

Při pohledu na tato čísla si obyčejný smrtelník musí položit otázku, jak to s tou finanční (koronavirovou) krizí v tomto odvětví vlastně je.

Je třeba dodat, že elitní desítka „sportovních pracháčů“ je pouze špičkou ledovce. Právě až celkový stohlavý seznam bude tím správným ukazatelem. Jak autor žebříčku dodává, že většině zámořských soutěží se v posledním roce krátily mzdy, někde až o 20 procent. To platí také pro fotbalisty, menší výdělky zaznamenali i například tenisté.



Důkazem budiž švýcarský elegán Roger Federer. Ten za poslední rok inkasoval na kurtech 35 tisíc dolarů, v elitní společnosti loňského vítěze žebříčku udržel 90 milionů dolarů, které dostává od trojice exkluzivních partnerů Rolex, Credit Suisse a Uniqlo.

A cože sportovci s mnohdy obřími výdělky dělají? Většina investuje do nemovitostí či cenných papírů, letošní král pak přemýšlí o další možnosti.

„Jako první mi nabízeli akcie Celticu Glasgow, mě osobně láká Manchester United. Uvidíme, jak to dopadne, ale v určité fázi života mám reálný zájem o získání vlastního sportovní klubu.“