Královna Therese. Lyžařka Johaugová získala už dvanácté zlato z MS, neměla by závodit mezi muži?

Švédská média se před úterním startem předháněla v tom, která z jejich nadějných běžkyň porazí Therese Johaugovou na volné desítce. Mluvilo se o tom, že královna Therese je k poražení. Že je čas ji vystřídat na trůnu. Ona odpověděla po svém. Po Kateřině Neumannové se stala druhou ženou, která na desítce na mistrovství světa obhájila zlato. A s jakým náskokem!

Přitom ze začátku to vypadalo na vyrovnaný souboj.



Johaugová sice desítku začala svižně, ale třeba po pěti kilometrech měla k dobru na Fridu Karlssonovou jen osm sekund.

Jenže pak to přišlo.

Realita, která Švédy udeřila do tváře.

„Frida Karlssonová dnes běžela rytmicky, krásně a rychle. Podala možná nejlepší výkon za celou zimu. Ale potkala Therese Johaugovou,“ popisoval expert švédské televize SVT Anders Blomquist.



Johaugová zrychlila, králíček Duracell, jak se jí pro neskutečnou výdrž přezdívá, zapnul turbo pohon, díky kterému měla najednou k dobru 20 vteřin, pak 30, 40... A v cíli pak neuvěřitelných 54 vteřin na druhou Karlssonovou.

„Dneska to byl neuvěřitelně zábavný závod. Byla to pravděpodobně má nejlepší desítka v kariéře,“ líčila v cíli dvanáctinásobná světová šampionka.

„Podle toho, co jsem viděl, je těžké s tím nesouhlasit,“ smál se její kouč Pal Gunnar Mikkelsplass.

Pozoruhodný je hlavně odstup mezi první Johaugovou a druhou Švédkou. Pouze dvě běžkyně v historii světových šampionátů měly na prvním místě v intervalových závodech větší náskok.

Alevtina Kolchinová na desítce klasicky v Zakopaném v roce 1962, kde vyhrála o minutu a 11 vteřin.

A Jelena Vjalbeová na patnáctce klasicky ve Val di Fiemme v roce 1991. Kralovala o minutu a tři vteřiny.

„Therese je monstrum, žije na své planetě,“ napsal k výkonu norský novinář Jamel Rake.

„Klidně by mohla soutěžit s chlapy. Když ji vidíte ve stopě, musíte přemýšlet nad tím, kolik chlapů by porazila, vážně je to nejdivočejší monstrum,“ říká bývalá norská běžkyně Tiril Udnesová Wengová.

Na dně

Co ji dělá tak výjimečnou?

Je jednoduše naprosto oddaná svému sportu. Věnuje mu maximum času, energie, úsilí. Nikdy nevypustí žádný trénink, neustále si přidává. Do toho dbá na stravu, spánek a tenhle koktejl dohromady dává tu motorovou myš, která vyhrává závod co závod v neuvěřitelném tempu.

Navíc, je na sebe opatrná.

Vyhýbá se jakékoliv situaci, která by ji mohla ohrozit. Třeba jako v této sezoně, kdy do světového šampionátu neopustila sever Evropy.



Vynechala závody Světového poháru, vynechala Tour de Ski. Cíl byl jasný – získat co nejvíc zlatých medailí na mistrovství světa. A na to se dokáže připravit i doma.

Tam ostatně na dlouho zůstala před pěti lety.

Musela.

Blonďatá superstar měla tehdy pozitivní dopingový nález na anabolický steroid clostebol. Tehdy se hájila, že se jí zakázaná látka dostala do těla omylem, když si při tréninkovém kempu v Itálii natřela od mrazu popraskané rty přípravkem Trofodermin.

Ten dostala od týmového lékaře Fredrika Bendiksena. „Ptala jsem se ho, zda neobsahuje doping. Ujistil mě, že ne,“ tvrdila. Bendiksen její verzi potvrdil. Popisoval, jak jel koupit krém do Livigna a profesně selhal, když si výrobek neprověřil.

Sportovní arbitrážní soud CAS Johaugové sice uvěřil, nicméně argumentoval tím, že si měla zmíněný produkt sama zkontrolovat.

Dostala trest na 13 měsíců, později prodloužený o dalších pět. „Kvůli mé chybě teď pyká nevinný sportovec,“ lkal do médií Bendiksen, který byl od týmu odejit.

Distanc připravil fenomenální závodnici i o olympijské hry v Pchjongčchangu. „Sebrali mi sen,“ naříkala a řešila: Mám se ještě vůbec pokoušet vrátit?

Motivaci hledala těžko. Popisovala, jak den za dnem pomalu ubíhaly. Jak si běžecké lyžování nemohla pustit ani v televizi. Jak do té doby tréninkový blázen najednou neměl chuť zvednout se z gauče.

Až snoubenec Nils Hoff jí pomohl. Přemlouval ji, že se pořád může vrátit mezi nejlepší. Že pořád může vládnout světu.

Výsledek?

Hned první start po vypršení trestu v prosinci 2018 proměnila ve vítězství.

„Therese je superžena. Její comeback je bláznivý,“ uznala i ruská soupeřka Natalja Něprjajevová.

Tehdy se bála, jak ji známé prostředí přijme zpět.

Slyšela varování, že na ni finské publikum může v Ruce hned při její obnovené premiéře pískat. Nic takového se však nedělo a Norka si po závodě stírala slzy dojetí. „Z publika nepřišla žádná negativní reakce a závodníci mi říkali: Postrádali jsme tě, je fajn, že jsi zpátky. Věřím, že chápou, v jak obtížné situaci jsem byla.“



Finančně si za ty dva roky bez závodů nijak nepohoršila.

Spíš naopak, navýšila tržbu za prodej oděvní kolekce nesoucí její jméno, kterou aktivně propagovala. Během trestu dokonce získala nové norské sponzory a věrni jí zůstali takřka všichni z těch starých, včetně nadnárodních firem Colgate, Oakley, Huawei, TAG Heuer a Jaguar.

Tušili, co přijde.

Kope do vosího hnízda

Na mistrovství světa v Seefeldu později v téže sezoně se vrátila na trůn.

Získala tři zlata z individuálních závodů. Svůj osmý, devátý a desátý titul mistryně světa, na které si původně myslela už v Lahti 2017.

„Na tuhle chvíli jsem čekala dva roky. Jsem moc šťastná,“ sypala ze sebe.

Tehdy byla před prvním zlatem ve skiatlonu tak nervózní, že raději zavolala své matce Grö. Bála se, že když vyhraje, kopne do vosího hnízda. Že se vyrojí zástup kritiků, kteří v ní vidí dopingovou hříšnici.

Maminka ji uklidnila a povzbudila.

O třech individuálních zlatech na jednom šampionátu nyní sní i v Oberstdorfu. Čeká ji ještě klasická třicítka a na titul má šanci také se štafetou. I když na Marit Björgenovou stále ztrácí šest zlatých medailí, komentátor NRK Jann Post má jasno: „Svět nikdy podobnou běžkyni neměl.“

Fanoušky bude Johaugová dělit na dva tábory neustále, dopingový cejch jen tak nezmizí.

Pořád bude dívkou, která kope do vosího hnízda.

A jde jí to náramně.