Krčmář: Jedenácté místo ve štafetě? Nemělo by se to stávat, dvě trestná kola mě psychicky hodně srazila

Ruhpolding (Od našeho zpravodaje) Na dvanáctém místě se ztrátou více než čtyř minut na čelo závodu přebíral českou štafetu na Světovém poháru v Rupholdingu Michal Krčmář. Daleko od stupňů vítězů, daleko od elitní šestky, kam se české kvarteto chtělo probojovat.

„Nemělo by se to stávat, ale když jsem viděl, že jdeme na dvě trestná kola, hrozně mě to psychicky srazilo,“ popisoval pak 28letý biatlonista. Štafetu dovezl do cíle na 11. příčce.

Co na hotelu řeknete Jakubu Štvrteckému? Budete s ním situaci nějak probírat?

Nevím, jestli čekáte, že ho seřvu nebo co (smích). To vůbec ne. Hrozně mě to mrzí, to říkám na rovinu. Náš tým byl na tenhle závod připravený dobře, měli jsme jiné vyhlídky a mrzí mě to. Ale nejsem naštvaný na Kubu, tohle je štafeta, jsme jeden tým. Je jedno, že to udělal Kuba, jsem naštvaný na výsledek.

Bavíte se v podobných případech s dalšími členy týmu o chybách?

Když se vžiju do jeho kůže, nějak to probere s trenéry. Když jsem já šel v minulosti na trestná kola, sám jsem za kluky přišel a vypovídal jsem se jim. Oni mi řekli svůj pohled, co změnit. Ale je to o iniciativě toho jedince. Určitě za ním nepůjdeme a nebudeme mu říkat: Kubo, dělej tohle a tohle. Už toho taky zažil spoustu. Ví, jak s tím pracovat. Když přijde, můžeme si popovídat, je to na něm.

Asi je potřeba dívat se dopředu, ne se v tom pitvat, je to tak?

Kuba má za sebou už v této sezoně tolik dobrých závodů… Je to mladý kluk, který si ty výkony nahoru a dolů může dovolit. Předvedl ve sprintu úžasnou stojku, na tu by měl myslet a na tohle zapomenout.

Jak vy sám hodnotíte svůj výkon ve štafetě?

Řeknu to na rovinu, nikdy jsem se za nic neschovával. Nemělo by se to stávat, ale když jsem viděl, že jdeme na dvě trestná kola, hrozně mě to psychicky srazilo. Měl jsem problém se namotivovat do běžecké části. Nemělo by se to stávat, ale stalo se to. Na trati jsem jel nějak zadrženě.

Zato na střelnici jste předvedl dvě rychlopalby. Ležku za 25 sekund a stojku za 29 sekund se dvěma dobitími!

Zkusil jsem rychlé položky, vleže to vyšlo, vestoje jsem netrefil dvě rány, ale bylo to docela svižné, rychlé. Bylo to jediné řešení, jak s tím závodem ještě něco udělat, nějak se posunout. Když jsme jeli předtím ty štafety v kontaktu, byl to úplně jiný závod.

V neděli vás čeká stíhací závod. S čím do něj půjdete?

Musím hlavně dobře zregenerovat a uvidíme. Moje střelba teď není kdovíjak stabilní, není špatná, ale není excelentní. Budu střílet rychle a věřím, že i přesně.