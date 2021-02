Krčmář na MS zazářil, ve sprintu dojel na jedenáctém místě. Zlato bere Švéd Pinsiluoma

Pokljuka Biatlonista Michal Krčmář obsadil na mistrovství světa jako nejlepší z Čechů jedenácté místo ve sprintu na 10 kilometrů. Zlato v Pokljuce nečekaně vybojoval Švéd Martin Ponsiluoma před dvojicí Francouzů Simonem Desthieuxem, Emilienem Jacquelinem.

Favorizovaní Norové skončili bez medaile. Lídr Světového poháru Johannes Thingnes Bö byl se dvěma trestnými koly stejně jako vloni pátý, čtvrté místo obsadil jeho krajan Johannes Dale. Ruský obhájce titulu Alexandr Loginov doběhl na 26. místě.

Stříbrný olympijský medailista z Pchjongčchangu Krčmář zajel svůj nejlepší sprint na MS, dosud bylo jeho maximem 24. místo z Osla 2016. Na vítězného Ponsiluomu ztratil 37,7 sekundy. „Určitě jsem rád. Jedenácté místo a hlavně ta ztráta na předek je super, takže do neděle další hezky otevřený závod. Fakt jsem dneska spokojený,“ řekl Krčmář, který si vytvořil dobrou pozici do stíhacího závodu.

Na rozdíl od čistě střílejícího Krčmáře se dalším českým biatlonistům sprint nevydařil. Ondřej Moravec skončil s jednou chybou na střelnici pětapadesátý, Jakub Štvrtecký minul třikrát a obsadil 68. místo. Debutant Mikuláš Karlík měl pět trestných kol a doběhl na 84. místě.

Ponsiluoma se stal teprve druhým švédským mistrem světa v historii. Jediný mužský titul pro Švédsko před ním vybojoval v roce 1958 Adolf Wiklund ve vytrvalostním závodu.

Pětadvacetiletý rodák z Östersundu vybojoval premiérové vítězství v kariéře díky čisté střelbě a tradičně rychlému běhu. Jeho maximem dosud bylo druhé místo z prosincového závodu Světového poháru s hromadným startem v Hochfilzenu. Na kontě má ještě dvě třetí místa, premiéru na stupních vítězů slavil v prosinci 2018 ve sprintu v Novém Městě na Moravě.

Desthieux s Jacquelinem navázali na francouzské sprinterské medaile z loňského šampionátu v Anterselvě, kde se za Loginovem radovali dnes šestý Quentin Fillon Maillet a Martin Fourcade, který už ukončil kariéru.

Mistrovství světa v biatlonu v Pokljuce:

Muži - sprint (10 km): 1. Ponsiluoma (Švéd.) 24:41,1 (0 trest. kol), 2. Desthieux -11,2 (0), 3. Jacquelin (oba Fr.) -12,9 (1), 4. Dale -22,4 (1), 5. J.T. Bö (oba Nor.) -22,5 (2), 6. Fillon Maillet (Fr.) -23,9 (1), 7. Laegreid (Nor.) -25,7 (0), 8. Samuelsson (Švéd.) -26,7 (1), 9. T. Bö (Nor.) -28,2 (1), 10. Latypov (Rus.) -33,3 (1), 11. Krčmář -37,7 (0), ...55. Moravec -2:08,0 (1), 68. Štvrtecký -2:27,2 (3), 84. Karlík (všichni ČR) -3:23,0.

Průběžné pořadí SP (po 16 z 26 závodů): 1. J.T. Bö 749, 2. Laegreid 681, 3. T. Bö 598, 4. Dale 588, 5. Fillon Maillet 544, 6. Jacquelin 527, ...24. Krčmář 199, 36. Moravec 117, 76. Krupčík 7, 77. Štvrtecký 6, 85. Žemlička (všichni ČR) 2.