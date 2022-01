Krejčíková vydřela postup do osmifinále Australian Open. Na centrálním dvorci otočila zápas s Lotyškou

Krejčíková předvedla ve 3. kole ženské dvouhry velkou otočku.

Na sluncem rozpáleném centrálním dvorci Roda Lavera sice prohrávala s nebezpečnou Ostapenkovou už 2:6 a 1:3, přesto nezpanikařila a po více než dvouhodinovém boji nakonec mohla slavit svůj premiérový postup do osmifinále Australian Open.

„Byl to moc těžký zápas, musela jsem si opravdu hodně máknout,“ hodnotila Krejčíková v pozápasovém rozhovoru ještě na kurtu.

„Když má Ostapenková den, tak jí tam všechno padá. A přesně to se v prvním setu dělo. Těší mě, že jsem však nepřestala bojovat a jsem na sebe pyšná, jak jsem ten obrat zvládla,“ radovala se Češka.

A že se česká tenistka na obrat opravdu nadřela.

Statná Lotyška totiž v úvodní sadě rozdávala rány bezchybně ze strany na stranu. Krejčíková byla většinou pod tlakem a navíc se nemohla opřít ani o svůj servis.

V dlouhém, nekonečném třetím gamu, kdy se šlo celkem sedmkrát přes shodu, Krejčíková sama šance nevyužila a za stavu 1:2 přišel první brejk pro Ostapenkovou. Následně Lotyška obrala Češku o servis i podruhé a brejkbolový hattrick pečetila druhým proměněným setbolem na 6:2.

Lotyška Jelena Ostapenková se hecuje ve třetím kole Australian Open.

I druhou sadu začala lépe Lotyška, vedení 3:1 však pro ni bylo v zápase nečekaně poslední. Krejčíková v těchto chvílích potvrdila, co se během uplynulého nejlepšího roku kariéry naučila. Nadále hrála trpělivě a čekala na slabší chvilku soupeřky.

Ta přišla hned vzápětí.

Lehkého polevení dosavadní suverénky Češka využila k prvnímu brejku v utkání a za stavu 4:4 se utrhla do náskoku. Ostapenková zcela selhala na servisu, Češka si čistou hrou připravila skvělou pozici na vyrovnání zápasu a po výhře 6:4 se jí to povedlo.

To už lotyšská tenistka působila hodně nervózně. Po každém zkaženém úderu se vyčítavě obracela ke svému boxu a všechno doprovázela na kurtu nespokojenými průpovídkami.

Krejčíková si před rozhodujícím třetím setem odskočila do šatny a hned po návratu brejkla Ostapenkovou znovu. To se ukázalo jako rozhodující chvíle. V dalším pokračování setu soustředěná Krejčíková i přes občasné drobné zaváhání zvládla udržet svůj servis až do úplné koncovky a za stavu 5:4 podávala na postup.

První mečbol sice poslala do autu a o ten druhý se sama připravila dvojchybou, při třetím už ale slabý return Lotyšky skončil na síti, a Krejčíková se tak mohla radovat ze svého premiérového osmifinále Australian Open. Její příští sokyní bude zkušená Běloruska Azarenková.

„Odpočívat moc neplánuji, pro mě je nejlepší odpočinek další zápas,“ rozesmála Krejčíková po duelu publikum. „Hraju čtyřhru, pak zase singla. Vždycky jsem snila o zápasech v Rod Laver Areně, tak si to teď užívám.“

Dopoledne budou hrát Bartyová či Nadal

Na závěr pátečního programu se na kurtu Roda Lavera představí tenisté, od nichž sportovní veřejnost očekává útok na nejvyšší mety v turnaji.

V 9 hodin tuzemského času začne zápas první hráčky světa Ashleigh Bartyové, Australance bude v cestě do osmifinále stát Camila Giorgiová, aktuálně 33. hráčka ženského žebříčku.

Domácí hráčka se s Italkou dosud utkala třikrát, z toho jednou přímo v Melbourne na Australian Open. Bartyová všechny zápasy zvládla a favoritkou bude i nyní.

Program na hlavním kurtu uzavře duel třetího kola mužů mezi Rafaelem Nadalem a Karenem Chačanovem.

Španělskému mazákovi patří aktuálně pátá pozice v mužském žebříčku a proti Rusovi bude favoritem. Nejenže Chačanov stojí ve světovém hodnocení o pětadvacet pozic níže, ale především nad Nadalem dosud nevyhrál, přestože se s ním utkal už osmkrát.

Češi ve čtyřhrách neúspěšní

V párových soutěžích zasáhly do turnaje dvě české dvojice. Ve smíšené čtyřhře hned v prvním kole vypadli Tomáš Macháč a Kateřina Siniaková, kteří nestačili na ukrajinsko-mexickou dvojici Nadija Kičenoková, Santiago González 5:7, 6:4, 7:10.

Prohrály také Tereza Martincová a Markéta Vondroušová, kterým stopku vystavily Anna Danilinaová z Kazachstánu a Beatriz Haddadová Maiová z Brazílie. Češky sice ve druhém kole ženské čtyřhry zvládly první set, po výsledku 6:4, 3:6 a 2:6 však pro ně soutěž končí.