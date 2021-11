Krejčíková je kometou sezony, ale musí osekat program, jinak ji to semele, říká tenisová expertka

Klára Janáčková.

Lidovky.cz: Jak byste Turnaj mistryň zhodnotila z českého pohledu? Ve dvouhře to asi úplně nevyšlo…

Začnu tím pozitivním, v deblu se potvrdilo, že Bára (Krejčíková) s Katkou (Siniakovou) jsou největšími favoritkami turnaje, zvládly to fantasticky, jako snad třetí pár historie bez ztráty zápasu od chvíle, co se hraje skupinová fáze, z toho mám velkou radost, ale přiznám se, že i já jsem čekala, že ve dvouhře ze skupiny jedna z holek (Krejčíková a Karolína Plíšková) společně s Anett Kontaveitovou postoupí. To je asi lehké zklamání, ale myslím si, že Bára doplatila na tu šíleně nabitou sezonu, kdy odehrála rekordní počet zápasů, dostávala se na turnajích daleko v singlu i deblu. A Karolína Plíšková měla trochu smůlu v tom, že nepostoupila i přes výhru ve dvou zápasech (porazila Krejčíkovou i vítězku Garbiňe Muguruzaovou).

Lidovky.cz: Byla dle vás vítězka nakonec opravdu tou nejlepší hráčkou Turnaje mistryň?

To se strašně těžko hodnotí, podle mě to vyhrála díky zkušenostem z tohoto turnaje, s Karolínou byly jediné, které už na Turnaji mistryň dříve startovaly. A Garbiňe to hodně pomohlo, má řadu finále i na grandslamech, dva vyhrála, což se projevilo, v některých zápasech bylo vidět, že holky jsou šikovné, talentované, ale že jim chybí s tímto formátem turnaje zkušenosti. Navíc na závěr sezony. Třeba Kontaveitová tam myslím jela s větší aktuální formou, ale Garbiňe to uhrála na zkušenosti.

Lidovky.cz: Mimochodem, finalistky byly z „české skupiny“. Myslíte, že to hráčky vnímají, že to bude pro Češky trošku satisfakce, že hrály tu těžší skupinu?

Já si myslím, že ano. Když jsem viděla rozložení skupin, tak jsem se toho trošku zhrozila, Karolína sice říkala, že je to dobrá skupina, protože na hráčky v ní umí, na rozdíl třeba od Sakkariové, ale i tak mi na první pohled přišla hodně těžká. Každopádně je to pro obě slabá útěcha, minimálně teď, krátce po konci turnaje.

Lidovky.cz: Naopak v deblu bylo finále mezi dvěma nejlepšími páry světa. Češky se díky triumfu vrátí na první a druhé místo žebříčku…

Je to tak. Já jsem je také pasovala na největší favoritky turnaje. Tchajwanka Sie Šu-wej má doma snad na třicet deblových titulů, vyhrála Turnaj mistryň, skvělé výsledky má i Belgičanka Elise Mertensová. A to v deblu i v singlu, dle mého to sehrálo roli, všechny čtyři hrají kvalitně i dvouhry, nejsou to deblové specialistky jako ostatní páry. Pro naše holky ve finále pak rozhodl hlavně důraz na síti, tam byly lepší.

Lidovky.cz: A jak byste zhodnotila celou sezonu na ženském okruhu? Nejprve obecně. Čtyři grandslamy, čtyři různé vítězky.

Já si myslím, že od chvíle, co skončila dominance Sereny Williamsové, tak se to hodně střídá, žádná hráčka není výrazně lepší. Skvěle se na velké turnaje dovedla připravit Naomi Ósakaová, kterou ale nyní pronásledují psychické výkony, nejvíce konzistentní je Ashley Bartyová, ale ta si třeba na rozdíl od Krejčíkové program hodně hlídá, nehraje všechno, odhlásila se s velkým předstihem i z Turnaje mistryň.

Lidovky.cz: A z českého pohledu?

Nejvýraznější postavou sezony je ale bezesporu Barbora Krejčíková, která se posunula z druhé padesátky žebříčku až na třetí místo, pořád je skvělá v deblu, má zlato z olympiády, vyhrála grandslam. Myslím, že Báře paradoxně hodně pomohla koronavirová doba, protože doma v Česku se začala více věnovat singlu, hrála s elitními hráčkami přípravné turnaje a její forma šla postupně nahoru.

Bára není žádnou ranařkou, ale nesmírně šikovnou a chytrou hráčkou, což není úplně obvyklé, ale je skvělé, že se ona i Bartyová podobnou hrou prosazují. Každopádně to bude mít Bára příští rok nesmírně těžké, aby letošní sezonu potvrdila. Krom jiného i proto, že rozhodně nebude moct hrát tolik turnajů jako letos. Celkově si myslím, že ale mohou být čeští fanoušci spokojení, máme tři hráčky v top 20, celkem sedm do 50. místa na světě, holky dělaly skvělé výsledky.

Lidovky.cz: Proč přes všechny tyto skvělé výsledky to českému týmu nevyšlo v novém formátu Fed Cupu, doma na BJK Cupu?

Myslím, že to nevyšlo úplně termínově, třeba u nás Bára byla jediná, která hrála BJK Cup i Turnaj mistryň, byla dost unavená, měla drobné zdravotní problémy a myslím, že se to projevilo. Že ji to nakonec uškodilo na obou akcích. A je třeba uznat, že Švýcarky byly v hodně silné sestavě.

Lidovky.cz: Takže myslíte, že s Karolínou Plíškovou či Petrou Kvitovou v sestavě by to dopadlo jinak?

Určitě by to mohlo vypadat jinak. Karolína dala přednost Turnaji mistryň, aklimatizaci v Mexiku a bylo vidět, že se to projevilo, přestože se jí v tréninku nedařilo, nebyla spokojená s kurty, tak pak to myslím bylo znát. Ostatně nakonec i u vítězky se potvrdilo, že podmínky v Mexiku byly specifické a že zrovna jí sedí, vyhrála tam několik turnajů. A nakonec u Karolíny to bylo o pár míčcích, kdyby postoupila, tak bych ji věřila, že by mohla vyhrát. Ale jak se říká, na kdyby se nehraje.

Lidovky.cz: Mimochodem, jen ještě vsuvka – Krejčíková letos odehrála v singlu, deblu i mixu 119 zápasů…

To je šílené a je jasné, že to nejde udržet i nadále. Bude si muset začít vybírat, mix asi nemá už moc smysl, co se týče debla, tak už letos to lehce osekaly s Kačkou a nejspíš v tom bude muset pokračovat. Protože standardně odehrát za sezonu tolik přes 100 zápasů, to není možné.

Ashleigh Bartyová z Austrálie se raduje z postupu do třetího kola US Open.

Lidovky.cz: Pokud by zároveň formu dokázala udržet, mohla by v první polovině sezony zaútočit třeba i na post světové jedničky?

Možné je všechno, ale sama osobně tomu úplně nevěřím. Byla teď opravdu hodně unavená, bude záležet na tom, jak dokáže zregenerovat a natrénovat na start nové sezony. Bára určitě nehrála ani nyní špatně, ale nebyla to ta Bára z Paříže. Ale myslím si, že jsou tam případně jiné kandidátky, které mohou Bartyovou prohánět, třeba Aryna Sabalenková (aktuálně číslo 2). Mezi ženami se to hodně střídá, je to jiné než u chlapů, nejdéle na pozici číslo jedna vydržela Simona Halepová a nyní právě Bartyová.

Lidovky.cz: Když už jste zmínila talentovanou Bělorusku, co čekat od té mladé generace – ne, že by Bartyová byla nějak stará, ale právě od Sabalenkové (23), Igy Swiatekové (20), Sofie Keninové (23) či Emmy Raducanové (19)?

Úplně nejsem fanynkou Keninové, takže od ní sama moc nečekám. Raducanová je hodně nečitelná, od US Open žádný pořádný výsledek neudělala, bude potřebovat čas. Sabalenková na to určitě má, Swiateková také. Na Turnaji mistryň zaplatila nováčkovskou daň, ale postupně se zlepšovala, a nakonec byla kousek od postupu. Myslím, že je to nesmírně talentovaná hráčka s velkou budoucností, herně se mi osobně hodně líbí.

Lidovky.cz: Jak vnímáte situaci kolem koronaviru? Na Australian Open budou moct do hlediště očkovaní diváci, pro neočkované to bude ale hodně přísné. A platí to také pro hráče a hráčky.

Přiznám se, že tuto situaci úplně komentovat nechci, mám pochopení pro argumenty obou stran – očkované i neočkované –, ale to tak úplně neplatí pro společnost, takže se do toho moc pouštět nechci. Každopádně je skvělé, že budou plné ochozy, většina hráčů i hráček to má rádo, chtějí hrát před diváky, zvláště, když teď byli tenisté skoro dva roky bez řádné kulisy.

Lidovky.cz: S diváky to lehce souvisí – jak vy se díváte na koučování během zápasů? Na některých turnajích to jde, na některých nikoliv, co si budeme povídat, stejně se to děje, byť třeba tajně. Povolila byste to?

Je to věčný boj, jelikož grandslamové turnaje organizuje někdo jiný než zbylé turnaje. Podle mě by se to mělo sjednotit a myslím, že pokud jde o koučování na lavičce o pauzách, pokud nejde o nějaké překřikování a podobně, tak by se to mělo povolit, nevidím na tom nic špatného. Navíc je to tak, jak říkáte, sice se o tom veřejně nemluví, ale nějaká ta komunikace mezi lóží a hráčkami (hráči) tam stejně probíhá a někdy to pak evokuje zbytečné emoce, pokud se za to napomíná, takhle na první dobrou mě napadá finále US Open mezi Naomi Ósakovou a Serenou Williamsovou.

Mělo by se to sjednotit, ale je tam takových věcí více. Je to běh na delší trať. Každopádně to koučování z lavičky stejně není o velkých radách, taktice, spíše drobnostech a psychologii. Co si budeme povídat, hlavně u nás holek je to často právě o nastavení hlavy. Jak říkám, já bych to povolila.