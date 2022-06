ONLINE: Krejčíková ve Wimbledonu postoupila, hraje Kolář. Večer české derby

Krejčíková vlétla do utkání jistě a hned v prvním gamu sebrala Zanevské podání. O chvíli později navíc tento počin zopakovala, odskočila do vedení 4:1 a nic nenasvědčovalo tomu, že by se první sada měla proměnit v drama.

Opak byl ale pravdou. V dalších výměnách se Belgičanka zvedla, postupně umazala ztrátu a skóre dokonce otočila. Najednou to tedy byla Češka, kdo musel dotahovat a doufat alespoň v tiebreak.

Ošemetnou situaci nakonec Krejčíková zvládla a ve zkrácené hře zúročila své zkušenosti z těžkých zápasů. Rychle odskočila do výraznějšího náskoku a dovedla set do úspěšného konce.

Ani ve druhé sadě napětí z kurtu nevymizelo, Zanevská více než půl hodiny držela s Krejčíkovou krok. Teprve za stavu 4:3 česká tenistka obrala soupeřku o podání a dostala se do výhody, kterou už nepustila. Proti urputné Belgičance sice využila až pátý mečbol, po výsledku 7:6 (7:4) a 6:3 však slaví postup do druhého kola a zároveň první vítězství po více než čtyřech měsících.

Překvapí Kolář favorita?

Z českých mužů jde do akce jako první Kolář, kterého čeká premiéra v hlavní soutěži ve Wimbledonu. Aktuálně 119. tenista světa sice v Londýně prohrál v závěrečném kole kvalifikace, nakonec se ale do hlavního turnaje dostal jako takzvaný „lucky loser“.

Soupeřem českého tenisty je Bonzi, jenž figuruje v páté desítce světového pořadí. Že bude Francouz v utkání favoritem, to napovídá kromě postavení v žebříčku také jeho solidní forma z posledních týdnů a vlastně i vzájemná bilance. V dosud jediném utkání obou hráčů před dvěma lety se právě Bonzi radoval z vítězství.

Také Lehečka ve Wimbledonu debutuje

Dalším krajanem na kurtu bude Lehečka, toho času 72. hráč světa. Také on se pokusí v dospělé premiéře ve Wimbledonu spíše překvapit z pozice outsidera, na trávě však zatím letos nevyhrál.

Na druhé straně kurtu bude o postup bojovat Filip Krajinovič, který je na tom v žebříčku o jedenačtyřicet míst lépe. Ve prospěch Srba hovoří zkušenosti i dobrá forma – na nedávném turnaji v Londýně se probil do finále. Dnešní zápas bude pro oba tenisty prvním vzájemným.

Kvitová zahajuje ve vítězném rozpoložení

Kvitová se na Wimbledon naladila ideálně – v Eastbourne minulý týden kralovala a po roce a čtvrt zaznamenala turnajový triumf. Česká tenistka v Londýně dvakrát zvítězila v letech 2011 a 2014, od té doby však nedošla dál než do čtvrtého kola a například loni vypadla hned v úvodu. Jak si povede letos?

Aktuálně 26. hráčce světa se do cesty v prvním kole postaví Italka Jasmine Paoliniová z osmé desítky žebříčku. Kvitová půjde do utkání jako favoritka, se soupeřkou se dosud utkala dvakrát a v obou případech přesvědčivě zvítězila.

Těžký úvod pro Muchovou

Další českou hráčkou, která se dnes představí na kurtu, bude Muchová. V současnosti 81. tenistka světového žebříčku v Londýně dosud startovala dvakrát a vždy se probila do čtvrtfinále. Letos toho však vinou zranění moc neodehrála a hned v prvním kole ji navíc čeká náročná soupeřka.

Někdejší světová jednička a nyní osmnáctka Simona Halepová patří mezi protřelé hráčky na grandslamových turnajích, ostatně v minulosti jednou ovládla Roland Garros a právě Wimbledon. Do Londýna navíc přijela v dobré formě. Obě tenistky si proti sobě zahrají poprvé.

Na závěr druhého dne české derby

První kolo turnaje nabídne také ryze český souboj, o postup si to rozdají Plíšková a Martincová. Plíšková je světovou sedmičkou a favoritkou utkání, střídá však nevyrovnané výkony a v posledních týdnech dvakrát prohrála s výrazně slabší soupeřkou.

Martincová drží v žebříčku 61. místo a v minulosti několikrát ukázala, že dokáže potrápit i silnější protivnice. S výjimkou turnaje v Nottinghamu, kde došla do semifinále, však poslední dobou spíše hledá výsledkovou pohodu.

Půjde o třetí soutěžní duel obou hráček, předešlé dva zápasy, z čehož jeden byl loni ve Wimbledonu, vyhrála Plíšková.

Šwiateková útočí na historický zápis

Na kurtu se dnes objeví mimo jiné světová jednička a vítězka pařížského Roland Garros Iga Šwiateková. Polská tenistka začne proti Chorvatce Janě Fettové a bude usilovat o 36. výhru za sebou, čímž by stanovila nejdelší vítěznou sérii v tomto století. Hrát bude také Američanka Serena Williamsová.

Z mužů dnes zahajuje svou pouť turnajem Rafael Nadal, vítěz letošního Australian Open i Roland Garros a rekordman v počtu 22 grandslamových titulů. Soupeřem mu bude Argentinec Francisco Cerúndolo.

Krátce před utkáním 1. kola se kvůli pozitivnímu testu na koronavirus musel odhlásit loňský finalista a jeden z favoritů Matteo Berrettini.