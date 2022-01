Krejčíková a Siniaková postoupily v Melbourne do finále čtyřhry, pomohl obrat ve druhém setu

Už úvod zápasu vyšel Krejčíkové se Siniakovou takřka dokonale. Češky si hned v prvním gamu vypracovaly brejkbol, okamžitě jej využily a následně zisk výhody potvrdily čistou hrou.

Tyto chvíle určily další směřování sady, neboť Kuděrmětovová a Mertensová nejenže na ztrátu podání nedokázaly najít odpověď, ale ani k tomu nebyly blízko. Naopak české tenistky brzy brejk zopakovaly, odskočily do vedení 4:1 a celkem v pohodě pak získaly první set výsledkem 6:2.

To ve druhém dějství se začaly výměny prodlužovat a hra natahovat. Ruska s Belgičankou dostaly několikrát českou dvojici pod tlak, a když si ve čtvrtém gamu došly poprvé v utkání pro brejk, zdálo se, že jsou zpět v zápase.

Krejčíkovou a Siniakovou však po většinu utkání zdobila schopnost rychle využívat své šance, což tenistky hned vzápětí znova ukázaly. Na ztracený servis zareagovaly parádní sérií pěti získaných her v řadě včetně tří brejků a otočily skóre z 1:3 na 6:3.

Češky díky tomu zvládly i pátý společný zápas na turnaji bez ztráty setu, turnajové trojky vyřadily za necelou hodinu a čtvrt a po roce si opět v Melbourne zahrají o titul.

„Musely jsme tady zvládnout několik těžkých utkání, než jsme se dostaly do finále. Je to skvělý pocit a těšíme se,“ usmívala se Krejčíková na kurtu během pozápasového rozhovoru. „Funguje nám to. Hrajeme dobře, za což jsme rády. Doufám, že to ve finále zase předvedeme,“ doplnila ji Siniaková.

Příštími soupeřkami nejvýše nasazeného páru budou Beatriz Haddadová Maiaová a Anna Danilinová. Brazilsko-kazašská dvojice vyřadila ve druhém semifinále Japonky Šúko Aojamovou a Enu Šibaharaovou 6:4, 5:7 a 6:4.

Debl mužů se změnil v australskou grandparádu, ve finále se představí pouze domácí tenisté. Rebelské duo Nick Kyrgios a Thanasi Kokkinakis v rozbouřené hlavní areně Roda Lavera vyřadili třetí nasazené Marcela Granollerse ze Španělska a Argentince Horacia Zeballose po setech 7:6, 6:4 a Matthew Ebden a Max Purcell porazili předloňské šampiony i turnajové dvojky Američana Rajeeva Rama s Britem Joem Salisburym 6:3, 7:6.

Čtyři hráčky, tři kontinenty, dvě finálová místa

Dopoledne českého času bude v Austrálii patřit semifinálovým zápasům ženské dvouhry, které se budou konat v Areně Roda Lavera.

V 9:30 tuzemského času začne první duel, na kurt se proti sobě postaví domácí Ashleigh Bartyová a Madison Keysová ze Spojených států. Dosud se obě hráčky utkaly třikrát, z toho dvakrát slavila Australanka.

Světová jednička Bartyová je zatím na domácím turnaji suverénní, v pěti zápasech neztratila ani sadu. Nyní ji čeká třetí americká soupeřka v řadě. Ač je Keysová v žebříčku až na 51. pozici, v posledních týdnech má vynikající formu a ve čtvrtfinále vyřadila Krejčíkovou.

Druhá finalistka australského grandslamu vzejde z duelu mezi Danielle Collinsovou ze Spojených států a Igou Šwiatekovou z Polska. Obě hráčky se dosud utkaly jednou, před necelým rokem Američanka prohrála první set a ve druhém pak zápas skrečovala.

Collinsová prožívá návrat po vleklých zdravotních problémech a do semifinále australského grandslamu se probila po třech letech. To Polka Šwiateková se v Melbourne mezi poslední čtyři dostala poprvé v kariéře.