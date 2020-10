Krejčíkové pouť dvouhrou French Open končí v osmifinále, nasazená jednička Halepová překvapivě vypadla

Paříž První nasazená Simona Halepová vypadla na tenisovém Roland Garros překvapivě ve 4. kole. Šampionka pařížského antukového grandslamu z roku 2018 nestačila na devatenáctiletou Polku Igu Šwiatekovou a za 69 minut prohrála 1:6, 2:6. Ve čtvrtfinále se Šwiateková utká s dalším překvapením turnaje, kvalifikantkou Martinou Trevisanovou. Italka v osmifinále vyřadila pátou nasazenou Kiki Bertensovou z Nizozemska dvakrát 6:4.

Tenisový grandslamový turnaj French Open v Paříži (antuka, dotace 38 milionů eur): Ženy: Dvouhra - 4. kolo: Šwiateková (Pol.) - Halepová (1-Rum.) 6:1, 6:2, Trevisanová (It.) - Bertensová (5-Niz.) 6:4, 6:4, Podoroská (Arg.) - Krejčíková (ČR) 2:6, 6:2, 6:3, Svitolinová (3-Ukr.) - Garciaová (Fr.) 6:1, 6:3. Muži: Dvouhra - 4. kolo: Sinner (It.) - A. Zverev (6-Něm.) 6:3, 6:3, 4:6, 6:3.

Do čtvrtfinále French Open postoupil už počtrnácté španělský favorit Rafael Nadal. Dvanáctinásobný vítěz turnaje ukončil výhrou 6:1, 6:1 a 6:2 překvapivou cestu amerického mladíka s českými kořeny Sebastiana Kordy.

Favorizovaná Rumunka Halepová neztratila dosud na turnaji ani set, proti agresivně a přesně hrající Šwiatekové ale byla bez šance. Polka, jíž patří v žebříčku WTA 54. místo, ji zasypala třiceti vítěznými údery a nepovolila jí ani jeden brejkbol.

Halepové tak dokonale oplatila drtivou prohru 1:6, 0:6 ze stejné fáze loňského ročníku French Open. „Nemám slov a jsem překvapená, že jsem to dokázala proti takové hráčce. Loňský rok si pamatuju a jsem ráda, jak hodně jsem se od té doby zlepšila. Jsem na sebe pyšná,“ řekla devatenáctiletá Šwiateková.

„Za poslední rok jsem získala hodně zkušeností, už se soustředím jenom na tenis a vím, jak se vypořádat s tlakem,“ řekla Polka, která se během koronavirové pauzy rozehrávala i v Česku v rámci exhibice na pražské Štvanici.

Halepová vyhrála před Roland Garros tři turnaje za sebou, z toho dva po koronavirové pauze na antuce (Praha, Řím), a byla největší favoritkou. „Není to lehké skousnout, ale jsem na těžké momenty v kariéře zvyklá. I tak mám za sebou skvělý rok. Dám si čokoládu a další den to bude lepší,“ pronesla Rumunka na tiskové konferenci a vyzdvihla polskou soupeřku. „Byl to její den. Hrála neuvěřitelně a byla všude,“ uvedla.

Šwiateková, jež v prvním kole vyřadila loňskou finalistku Markétu Vondroušovou, postoupila do čtvrtfinále grandslamového turnaje poprvé v kariéře. Je první Polkou takhle daleko v Paříži po Agnieszce Radwaňské před sedmi lety.

„Už od juniorek hraju Roland Garros ráda. Tento týden je splněný sen a doufám, že se ještě protáhne,“ řekla rodačka z Varšavy.

Krejčíková končí v osmifinále

Poslední českou zástupkyní ve dvouhře tak zůstala Petra Kvitová. Sedmou nasazenou čeká osmifinále v pondělí od 11:00 na centrkurtu s Číňankou Čang Šuaj.

Dvojnásobná deblová grandslamová šampionka Krejčíková začala proti Podoroské dobře. Hrála dlouhé míče, pomáhala si body na síti, šla do vedení 3:0 a posléze získala první set. Od druhého setu se ale soupeřka zlepšila a Češka začala chybovat.

Po prohrané druhé sadě se odešla Krejčíková jako vždy v turnaji převléknout a na úvod třetího setu šla do brejku, o který ale vzápětí přišla. Na obou hráčkách byla znát stoupající nervozita a Krejčíková kazila i voleje, které v prvním setu jistě ukončovala. Prohrála si podání na 2:4, pak ještě snížila na 3:4, ale víc už nezvládla.

Argentinka se uvolnila a dohrála koncovku výborně. Krejčíková odvrátila aktivní hrou tři mečboly, ale při čtvrtém nestihla doběhnout zkrácení za síť.

Krejčíková si účastí ve 4. kole stanovila nové grandslamové maximum ve dvouhře. Díky tomu se v novém vydání žebříčku WTA poprvé dostane do světové stovky.