Krize? Teď máme partnerů víc, v Čechách je větší chaos než v zahraničí, tvrdí majitel týmu Topforex

Praha Před letošní sezonou rapidně obměnil tým a přes těžkou dobu se mu podařilo sehnat nové partnery. Majitel stáje Topforex ATT Investments Radim Kijevský s radostí sleduje, jak se jeho svěřencům v kategorii UCI Continental, což je úroveň hned za elitní World Tour, na úvod nového ročníku daří.

„V Chorvatsku jsme absolvovali dvě jednorázovky, ve kterých jsme ani nepředpokládali, že se nám podaří zajet nejlepší český výsledek. Náš závodník Tomáš Bárta hned v té první zajel na třetím místě, téměř to samé zopakoval i v té druhé, ač bohužel ne umístěním, to skončil dvanáctý, ale nejlepším českým výsledkem,“ kvituje Kijevský.

Tým Topforex ATT Investments se zaměřuje na mladé cyklisty do třiadvaceti let, před začátkem letošní sezony ale prošel razantní obměnou. „Přišlo osm nových závodníků. Chtěl jsem zkvalitnit a stabilizovat výkonnost, což byl hlavní důvod, proč jsem tu obměnu udělal,“ vysvětlil.

Podle svých slov je se svým rozhodnutím zatím spokojený a těší se na další závody. „Jako majitel týmu z toho mám teď velice dobrý pocit, hlavně kvůli tomu, že se dala do kupy parta lidí, která mezi sebou funguje i lidsky. Doufám, že výkonnost bude jen bonus.“

Obměněný tým má za sebou soustředění, dvě zmíněné jednorázovky v Chorvatsku a také etapový závod Istrian Spring Trophy, kde se z Topforexu nejlépe umístil jednadvacátý Karel Camrda. „Popravdě nevím, co od letošní sezony očekávat celkově. Naštěstí teď máme zajímavý program v zahraničí. Díky výsledkům, které jsme zajeli v loňském roce, jsme se letos dostali k zajímavějším závodům s větší konkurencí. Teď to vítám, protože situace u nás je vůči světu jednou z nejhorších,“ uvědomuje si Radim Kijevský.

V hlavě má i očekávání po nových cyklistech. „Rádi bychom se pohybovali zhruba do desátého místa, což by byl pro náš mladý tým obrovský úspěch. V delších závodech bychom chtěli mít aspoň dva zástupce do dvacátého místa. Popravdě bych byl moc rád, kdyby všem vydrželo zdraví a celá tahle situace se změnila. Důležité pro nás také je udržet u závodníků pozitivní nastavení mysli,“ přeje si.

V současné době naráží kvůli koronavirové pandemii na řadu omezení. Aktuálně zejména co se cestování týče – v Česku je teď složité cestovat i mezi okresy, natož do zahraničí. „Jsme profesionální tým, takže je sport naše práce a díky bohu respektují, že se přemisťujeme za účelem vykonávání pracovní povinnosti. Nemůžu říct, že by nás to vyloženě omezovalo, spíš zatěžuje,“ prozradil.

Spolu s týmem musí plnit řadu povinných omezení. „Je to strašně náročné, co se týče věčného vyplňování všelijakých lejster, pravidelně také absolvujeme testy. Teď jsme naštěstí dostali i mašinu, díky které můžeme testování provádět sami a výsledek nám vyjede i s certifikátem. Snažíme se kluky testovat i mimo závodní povinnost, abychom případnou nákazu podchytili včas. Naštěstí se nám to ale ještě nestalo,“ přiblížil.

Současná situace také sportovním subjektům ztěžuje jednání se sponzory, podle Kijevského se to ale zatím jeho týmu netýká. „Je to trochu paradox, ale my naopak víc sponzorů získali. Máme navíc ATT Investments (obchodují s drahými kovy a kameny) v názvu, což je silný partner a v téhle době nás dost podrží. Sehnali jsme i dalších pět nových partnerů. Zatím tedy úpadek v tomhle hledisku nevidíme, ale samozřejmě nevím, co ten rok ukáže. Může se také stát, že se některý z nich dostane do problémů a dál už nás nebude moci podporovat,“ uvědomuje si.