Kromě Světového poháru i svatba. Špindlerův Mlýn čeká na nápor turistů i fanoušků

Špindlerův Mlýn Už v pátek začíná ve Špindlerově Mlýně Světový pohár ve sjezdovém lyžování. Jména jako Shiffrinová, Vlhová nebo Swenn-Larssonová budou soupeřit o cenné body, jenže jsou na akci pořadatelé přichystáni?

Úterní večer kazí v malebném krkonošském středisku nepříjemné počasí. Sněží, do toho fouká vítr, a na ulicích je jen pár osob, které se snaží co nejrychleji zmizet někam do tepla. Tedy kromě několika německých turistů, zpívajících na ulici Včelku Máju od Karla Gotta. Jejich zpěv ale postupně utichá, a jak míříme do areálu Svatý Petr, po cestě míjíme řadu billboardů a plakátů, na některých z nich návštěvníky láká i Ester Ledecká. Ta bude ale během víkendu brázdit švýcarské sjezdovky na snowboardu, a do Čech bohužel nepřijede. Škoda.



Nicméně ač je venku hustá tma, a pomalu se blíží sedmá hodina, na závodní sjezdovce se ještě pohybuje několik lyžařů. „Nejsou to běžní návštěvníci, jen organizátoři, kontrolující poslední detaily před středečními tréninky,“ usmívá se muž, obsluhující dvousedačkovou lanovku, která bude mít tu čest dopravit na vrchol trati Mikaelu Shiffrinovou a další závodnice. Jemu samotnému ale nepříznivé počasí vůbec nevadí, strach zde měli pořadatelé hlavně z oblevy, ta ale nebyla tak razantní, aby mohla závodům ublížit.



„Obavy o počasí tady byly, ale jsme rádi, že se to nepotvrdilo. Samozřejmě se to plánovalo déle dopředu, a nikdy nemůžete vědět, jak to bude vypadat,“ podotýká. Ovšem všeho moc škodí, o čemž se přesvědčili organizátoři v ruském středisku Krasnaja Poljana, kde se měly jet během minulého víkendu předchozí závody Světového poháru. Kvůli záplavám sněhu ale byli pořadatelé nuceni svůj podnik zrušit. Jak to vypadalo v Čechách?

„Nějaké větší chystání probíhalo zhruba týden,“ přiznává vlekař. „A až to v sobotu skončí, tak bude chvíli trvat, než se areál uvede do původního stavu pro veřejnost,“ dodává a vrací do budky vedle lanovky, kde má tu výhodu, že na něj nesněží.

To už se ale nedá říct o pánovi z bezpečnostní agentury, který areálem pravidelně prochází. Nutno podotknout, že areál byl ještě v úterý večer plně průchodný, žádné zábrany nebo pásky. „Musíme hlídat stage, která nově přibyla pod dojezdem. Navezla se tam spousta techniky, a ta není zrovna levná. Také střežíme tribuny, aby na ně nikdo nelezl, protože to dost klouže, a někomu by se tam mohl přihodit úraz,“ povídá.

O víkendu tu bude i svatba

Jinak je ale zajímavé pozorovat sjezdovku, která je sice potemnělá, ale tu a tam se zablýsknou světýlka organizačních pracovníků, kontrolujících sebemenší detaily. Ty budou důležité i pro návštěvníky, kteří budou chtít dorazit do Špindlerova Mlýna autem. Pracovník informačního centra Michal to ale nedoporučuje.

„Spousta lidí volá, neví, jak se sem dostat. Tedy ještě dneska (v úterý) to šlo, ale přijde mi daleko jednodušší nechat auto ve Vrchlabí, odkud budou jezdit pravidelné autobusy,“ radí Michal. A přidává perličku: „Ozvali se mi lidé, kteří tady mají mít svatbu, a budou bydlet v hotelu nad Svatým Petrem, tedy nad samotným závodištěm, ale hostinu by měli mít na druhé straně Špindlu. Moc jim nezávidím,“ směje se. „Ale prý o Světovém poháru vědí, a vybrali si tenhle termín dobrovolně, no nevím, já bych to neudělal.“

Špindlerův Mlýn a další krkonošská střediska znají zátěž běžného provozu, extrémnější pro ně bývá průběh jarních prázdnin v Německu, kdy do Čech přijíždí mladí školáci s rodinami. Ale teď má být počet návštěvníků ještě větší. „V pátek tady bude hodně fanoušků, navíc se budou měnit turnusy v hotelech a penzionech, takže to tady asi bude zajímavé,“ očekává Michal zajímavou podívanou.