Běloruská rodačka Cimanouská bude reprezentovat Polsko na atletickém MS

V Polsku žije Cimanouská od událostí z olympijských her v Tokiu, odkud se jí pokusili poslat domů do Běloruska trenéři. Ty předtím veřejně kritizovala za to, že ji nominovali do štafety na 4x400 metrů, kterou nikdy předtím neběžela. Zároveň Cimanouská neměla startovat v běhu na 200 metrů.

Na tokijském letišti se Cimanouská obrátila na japonskou policii a požádala ji o ochranu. Podle svých slov se bála vrátit do Běloruska, aby nečelila represím. Její případ vzbudil pozornost i v souvislosti s potlačováním opozice v autoritářském režimu prezidenta Alexandra Lukašenka.

Šestadvacetiletá Cimanouská se na světovém šampionátu, který začne 19. srpna, vrátí na mezinárodní scénu. Od olympijských her závodila jen na mítincích národní úrovně v Polsku. V aktuální sezoně zaběhla výkon 11,16 sekundy na 100 metrů a 22,75 na dvoustovce. To ji řadí na 75. a 62. místo letošních světových tabulek.

Svoji bývalou vlast by Cimanouská na mistrovství světa reprezentovat nemohla. Atleti z Běloruska jsou stejně jako Rusové vyloučeni z mezinárodních soutěží kvůli ruské agresi na Ukrajině.