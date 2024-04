Házenkářky prohrály na úvod olympijské kvalifikace se Španělskem o deset gólů

„Gratuluji Španělkám k vítězství. Zasloužily si ho. Byly dnes od začátku lepší. Využily své zkušenosti lépe než my. My jsme v těchto zápasech nováčky a dnes se ukázal rozdíl,“ řekl na tiskové konferenci trenér Dahl. „Potřebovali jsme být na našem výkonnostním topu, ale to se nestalo,“ doplnil.

Češkám se nepodařilo proti Španělkám napodobit nečekaný triumf 30:22 z prosincového mistrovství světa. Dnes doplatily na 23 technických chyb, Španělky jich měly 11.

Reprezentantkám nepomohlo ani sedm branek Charlotte Cholevové, v dresu soupeřek nastřílela stejný počet gólů Mireya Gonzálezová. České šance na vybojování jednoho ze dvou postupových míst ve skupině 2 jsou tak již velmi malé. Ženský národní tým se naposledy představil pod pěti kruhy před 36 lety ještě v dobách Československa.

„Jsme zklamané. Takový průběh jsme si nepředstavovaly, ale Španělky byly dnes jednoznačně lepší. Není se na co vymlouvat,“ uvedla v nahrávce pro média Cholevová. „Naše obrana vůbec nefungovala, jak jsme chtěly. V prvním poločase jsme neproměnily vyložené šance a ony vedly o devět gólů. Druhá půle byla pak lepší,“ podotkla.

Češky držely v úvodu krok a v osmé minutě se ujaly vedení 4:3. Od té doby ale začaly chybovat a Španělkám se podařila čtyřbodová šňůra, po níž utekly do trháku 11:6. Hostující hráčky měly tou dobou na kontě už sedm technických chyb a trenér Dahl si vzal oddechový čas.

Česká házenkářka Charlotte Cholevová (vlevo) v souboji s Kabou Gassamaovou Cissokhoovou ze Španělska.

„Neproměnili jsme nějaké šance. Padl na nás trochu tlak a Španělsko získalo náskok. Na začátku se nám dařilo, ale chtělo to se dál držet plánu. Deset minut jsme však byli totálně mimo a zápas tím utekl,“ řekl Dahl.

Španělky ale i po něm navyšovaly náskok a v závěru poločasu trestaly jakékoliv české zaváhání. Po řadě rychlých brejků narostlo jejich vedení až na deset bodů (19:9). V poslední minutě korigovala českou ztrátu Cholevová, přesto reprezentantky odcházely do kabin s devítibodovým mankem.

Jednadvacetiletá Cholevová pokračovala i po přestávce v dobrém střeleckém výkonu, Češkám se ale nedařilo manko výrazně stáhnout. Nejblíže se dostaly jen na osmibodový rozdíl a Španělky za ovací domácích fanoušků dotáhly duel bez větších potíží k vítězství o deset branek.

„Je to o tom se něco naučit. Musíme se také naučit, že tenhle turnaj ještě neskončil. Vždycky můžete překvapit, vždycky je šance. Nizozemsko je silné, ale my se nevzdáme předem. V tuhle chvíli jsme smutní, ale zítra můžeme tenhle smutek využít, abychom znovu zabojovali. Spousta mladých hráček tyhle zkušenosti potřebuje. Vím, že je to zklamání, ale je to součást učení. A když to akceptujete, můžete se posunout dopředu,“ dodal Dahl.

Kvalifikační turnaj házenkářek o účast na OH olympijských hrách Torrevieja (Španělsko) Španělsko - Česko 31:21 (19:10)

Sestava a branky Česka: Kudláčková, Novotná - Stříšková, Kordovská, Šustáčková 1, Desortová 1, Stellnerová 2, Kuxová, J. Franková 2, A. Franková 2, Dresslerová, Zachová 1, Kovářová 2, Jeřábková 2, Malá 1, Cholevová 7. Nejvíce branek Španělska: Gonzálezová 7, Herrerová a Fragaová obě 4. Rozhodčí: A. Konjičanin, D. Konjičanin (oba Bosna). Sedmimetrové hody: 4/2 - 1/1. Vyloučení: 4:5. Nizozemsko - Argentina 34:22 (19:16)