Kvitová odvrátila setbol, pak postoupila do třetího kola. Plíšková překvapivě končí

New York Turnajová jednička Karolína Plíšková vypadla na grandslamovém US Open už ve druhém kole. Česká tenistka nestačila na Caroline Garciaovou a s Francouzkou prohrála v New Yorku 1:6 a 6:7.

Dvojnásobná wimbledonská vítězka Kvitová v prvním setu napáchala sedm dvojchyb, nedařilo se jí a v páté hře ztratila servis. Za stavu 4:5 při soupeřčině podání čelila setbolu, ale odvrátila ho a brejkem srovnala krok. Vyrovnaná sada dospěla do tie-breaku, v němž už Češka dominovala. Navzdory úvodní dvojchybě vyhrála 7:3. Muži: Dvouhra - 2. kolo: Krajinovič (26-Srb.) - Giron (USA) 6:4, 6:1, 6:3. Ženy: Dvouhra - 2. kolo: Kvitová (6-ČR) - Kozlovová (Ukr.) 7:6 (7:3), 6:2, Martičová (8-Chorv.) - Bondarenková (Ukr.) 6:3, 6:4, Kerberová (17-Něm.) - Friedsamová (Něm.) 6:3, 7:6 (8:6), Putincevová (23-Ukr.) - Lapková (Běl.) 6:3, 6:3, Gračevová (Rus.) - Mladenovicová (30-Fr.) 1:6, 7:6 (7:2), 6:0. Tím Kvitová zlomila odpor ukrajinské tenistky. Ve druhé sadě se zlepšila na podání, zpřesnila hru a povolila Kozlovové jen dvě hry. Celkem si svěřenkyně Jiřího Vaňka připsala 33 vítězných úderů. V dalším zápase ji čeká vítězka duelu mezi Belgičankou Kirsten Flipkensovou a domácí Jessicou Pegulaovou.

Naopak finalistka loňského Roland Garros Vondroušová potvrdila, že se jí po koronavirové pauze nedaří. Aktuální světová devatenáctka před US Open prohrála v Palermu i v generálce v New Yorku v prvním kole. Tentokrát úvodní překážku zvládla, ale dnes už narazila. „Dneska to byl špatný den. Víceméně jsem se vykazila, ona toho ani moc hrát nemusela,“ řekla Vondroušová ve videokonferenci českým novinářům. Proti Sasnovičové nevyužila ani jeden ze šesti brejkbolů, zatímco její soupeřka ze začátku druhé stovky žebříčku zužitkovala polovinu z osmi šancí. „Obecně jsem dneska kazila returny, nebylo to optimální. Když jsem tam ten míč potřebovala dostat, tak jsem ho tam nedostala,“ posteskla si. Nezopakuje tak osmifinále z roku 2018, kdy se na zdejších betonových kurtech představila naposledy. Překvapivý konec Plíškové Na grandslamu Plíšková takhle brzy skončila naposledy před třemi lety, kdy nepřešla přes druhé kolo na londýnské trávě ve Wimbledonu. Plíškovou soupeřka zaskočila. Bývalá světová čtyřka Garciaová byla agresivnější, přesnější, odvážnější a lépe returnovala. Za 23 minut Češka prohrávala 0:5, v první sadě získala jen game a na vítězné údery prohrála jasně 1:15. Karolína Plíšková skončila na US Open už ve 2. kole. I druhý set začala Plíšková ztrátou servisu. Nemohla se opřít o první podání, do jejího druhého servisu se Garciaová razantně opírala a bodovala. Po prohozu ve druhé hře druhého setu rozbila Plíšková raketu o zem a dostala varování.

Podařilo se jí trošku nažhavit. Začala lépe podávat a od stavu 3:4 a 0:15 získala deset míčů v řadě. Otočila na 5:4 a měla při podání Garciaové dva setboly, ale jeden return poslala do autu a při druhém zahrála soupeřka dobře. V tie-breaku znovu dominovala aktivnější Garciaová. Plíšková od stavu 2:2 ztratila pět míčů v řadě. Při mečbolu chybovala z bekhendu. Garciaová dokázala porazit světovou jedničku poprvé v kariéře a na desátý pokus. Nasazená jednička dohrála na US Open ve 2. kole naposledy před 12 lety. Srbka Ana Ivanovičová tehdy prohrála s jinou Francouzkou Julií Coinovou.