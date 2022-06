Krejčíková i Kvitová postupují do třetího kola, Plíšková na Wimbledonu končí

Tak jako před devíti dny v Eastbourne i ve čtvrteční odpoledne prohrála Plíšková na travnatém povrchu s Boulterovou, ačkoli získala první set.

Pětadvacetiletá Britka se za podpory domácího prostředí poprvé dostala do třetího kola Wimbledonu – a po zásluze. Od druhé sady jí více fungovala mezihra a navíc se postupně zlepšovala na podání.

Právě o něj se přitom dlouho opírala Plíšková. Díky skvělému servisu ovládla první sadu, přestože do ní nevstoupila ideálně, hůře se pohybovala a rychle ztrácela 0:2. Nakonec však skóre obrátila.

Podobně slibně pokračovala na startu setu druhého, jenže pak se obě tenistky střídaly v brejcích. Plíšková soupeřce darovala hned dva gamy dvojchybou při rozhodujících míčcích. Situace se ustálila na stavu 4:4, loňská finalistka však kupila více chyb než v úvodním dějství a padla v tie-breaku, při němž nesmazala klíčovou počáteční ztrátu 0:4.

Česká tenistka Karolína Plíšková se ve druhém kole Wimbledonu opírá do míčku.

Utkání rozsekla devátá hra třetího setu. Z Boulterové vyzařovala velká pohoda, kterou Plíšková neutlumila ani dalšími pěti z celkových třinácti es. Britka měla v delších výměnách navrch, prolomila servis chybující protivnice a sama zápas sebevědomě dopodávala.

Loňská finalistka Wimbledonu se tak s All England Clubem loučí už po druhém kole. Nutno dodat, že letošní sezonu ji zkomplikovala i zlomenina ruky, kvůli níž do sezony naskočila až v březnu.

Krejčíková po návratu opět slaví

Ruka trápila také další českou tenistku Barboru Krejčíkovou. Pauzu ji vystavil zraněný loket. K tomu ji následně sužoval i covid, který ji oslabil při návratu na Roland Garros. Na další grandslam už se rodačka z Ivančic vydávala s přáním, aby konečně uspěla.

A to se povedlo, dokonce dvakrát za sebou. Po Belgičance Maryně Zanevské porazila Češka také Švýcarku Golubicovou a prošla do třetího kola. Vyrovnaný duel dvou trpělivých hráček dlouho budil dojem, že bude muset dojít až do zkrácených her.

Krejčíková byla zprvu o něco odvážnější, zaznamenala více vítězných míčů, ale souběžně s tím také větší množství nevynucených chyb. Při osmé hře tvrdým returnem jako první sebrala podání soupeřky a skvělým servisem útok na zisk prvního setu dokonala.

O další brejk se sice po chybě turnajové třináctky postarala Golubicová a vedla 3:1, nicméně Krejčíková si ztracené podání vzala čistou hrou zpět. Navíc slavila i v navazujícím dlouhém gamu.

Česká tenistka Barbora Krejčíková ve druhém kole Wimbledonu

Golubicovou postihl podobný problém jako Plíškovou, dvě hry na vlastním servisu odevzdala soupeřce závěrečnou dvojchybou. Pro Krejčíkovou z toho pramenil náskok 5:3.

Švýcarka ještě snížila, v následné hře dokonce za stavu 0:40 eliminovala tři mečboly soupeřky, ten čtvrtý ovšem neodvrátila. Krejčíková duel utla krásným bekhendem po čáře a radostí si zakřičela.

Ve třetím kole vyzve Alju Tomljanicovou z Austrálie, která zdolala Američanku Catherine Harrisonovou dvakrát 6:2.

Kvitová připustila drama, ale postupuje

„Čistá kvalita... Skoro všechno, na co Petra sáhne, se mění ve zlato,“ doprovázeli příznačnou metaforou komentátoři hru Kvitové ve chvíli, kdy se ve druhém setu duelu druhého kola Wimbledonu s Rumunkou Bogdanovou dostávala do vedení 5:1.

Hrála agresivně, nepovolovala příliš mnoho dlouhých výměn, vytáhla povedené returny, přidala několik es a skvěle si držela servis, který si nedala soupeřkou prolomit. Navíc vítězila i v delších gamech.

Bogdanová sice do té doby vyrobila asi jen pět nevynucených chyb, jenže proti ní stálo hned 33 vítězných úderů suverénní Kvitové, která si jasně kráčela pro postup. První sadu ovládla 6:1, jenže v té druhé už ke stejnému skóre nedokráčela, ačkoli se mu podstatně přibližovala.

Pak ovšem ubrala na agresivitě, držela se víc vzadu, dopustila se několika nepřesností a Bogdanová se naopak zvedla. Ze stavu 1:5 Rumunka otočila na 6:5. Při obratu rovněž odvrátila jeden mečbol.

Najednou to byla česká tenistka, která čelila setbolům. I ona si poradila a druhé dějství putovalo do zkrácené hry.

Česká tenistka Petra Kvitová se opřela do úderu ve druhém kole Wimbledonu.

Kvitová v ní přesným vítězným forhendem navázala na jubilejní desátý přímý bod z podání a vypracovala si důležité vedení 5:3. I to ztratila a soupeřka v přetahované srovnala na 5:5. Po následných dvou úderech Bogdanové do pásky se však přece jen radovala Kvitová.

„Bylo to hodně těžké utkání. A i když předtím skóre naznačovalo, že mezi námi je velký rozdíl, reálně to tak v zápase nebylo. Došlo na několik mentálně náročných delších gamů. Nevím, jak jsem to zvládla, ale povedlo se. Psychicky to bylo těžké a jsem ráda, že už to skončilo,“ rozesmála Kvitová publikum v pozápasovém rozhovoru.

Rodačka z Fulneku se ve třetím kole utká s Paulou Badosaovou, čtvrtou ženou světového žebříčku. Španělka ve druhém kole porazila jinou rumunskou tenistku, Irinu Baraovou (6:3, 6:2).

Hraje i Nadal, Šwiateková má 37. výhru v řadě

Čtvrteční boje se týkají i šampiona z předchozích dvou grandslamových turnajů sezony Rafaela Nadala, jenž se ve druhém kole střetává s Litevcem Ricardasem Berankisem.

Světová pětka Stefanos Tsitsipas z Řecka nezaváhal a po triumfu poměrem 6:2, 6:3 a 7:5 narazí na Australana Nicka Kyrgiose, který na trávě proti 26. nasazenému Srbovi Filipu Krajinovičovi strávil pouhých 86 minut.

Hlavní tvář ženského tenisu Iga Šwiateková pak porazila Nizozemku Lesley Pattinamaovou Kerkhoveovou po setech 6:4, 4:6 a 6:3. Polská hráčka tak natáhla svou vítěznou sérii na 37 zápasů za sebou, čímž vyrovnala výkon Martiny Hingisové z roku 1997.

Do třetího kola postupuje i Francouzka Harmony Tanová, která v úvodním kole zaskočila Američanku Serenu Williamsovou. Tentokrát si za dvě hodiny poradila se Sarou Sorribesovou ze Španělska 6:3 a 6:4.