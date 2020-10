Kvitová skončila těsně před branami finále, Keninovou čeká ve finále překvapení z Polska

Paříž Nakonec to nevyšlo, ale i tak na může Petra Kvitová opustit Paříž s dobrým pocitem. Český tenistka si finále Roland Garros nezahraje, Sofii Keninové podlehla 4:6 a 5:7. Mladou Američanku čeká druhé grandslamové finále této sezony. Na Australian Open byla úspěšná, tentokráte se v neděli střetne s rozjetou Polkou Igou Šwiatekovou, která potvrdila svou formu i proti kvalifikantce Podoroské.

Francouzský grandslam je letos plný překvapení, řada favoritek se rozloučila nečekaně brzy. Vítězka letošního Australian Open byla vůbec první nasazenou hráčkou, se kterou se česká tenistka v Paříži potkala.

Kvitová si na cestě mezi nejlepší čtyřku nevybrala téměř žádné slabší momenty, na dvorci naopak působila velice soustředěně a všechna utkání zvládla s přehledem. S Keninovou, proti níž měla dosud stoprocentní bilanci, už to nebylo úplně ono.



Třicetiletá Kvitová vyrovnala účastí v semifinále French Open své pařížské maximum z roku 2012. Jedinou českou vítězkou turnaje je od roku 1981 dál Hana Mandlíkovová. Martina Navrátilová při triumfech v letech 1982 a 1984 reprezentovala USA.



Jízda polské senzace nekončí

Šwiateková, která ve čtvrtfinále vyřadila největší favoritku pařížského turnaje Rumunku Simonu Halepovou, je druhou polskou tenistkou ve finále Roland Garros. Navázala na Jadwigu Jedrzejowskou, která si zahrála o titul v roce 1939.



V semifinále proti 131. hráčce žebříčku Podoroské měla Šwiateková od začátku převahu. Přestřílela soupeřku 23:6 na vítězné údery a oba sety rozhodla důrazným nástupem - v prvním vedla rychle 3:0 a ve druhém 4:0.

Polská tenistka Iga Šwiateková se může těšit na první grandslamové finále své kariéry.

„Hrála jsem zápas, jako kdyby to bylo první kolo, abych se nestresovala tím, že to je semifinále,“ řekla na kurtu Šwiateková, která v šesti zápasech neztratila ani set a prohrála pouze 23 gamů. „Věděla jsem, že pokud budu někde v grandslamovém finále, tak to bude na French Open,“ uvedla předloňská vítězka juniorky ve Wimbledonu.



Díky premiérovému postupu do grandslamového finále má Šwiateková jistý posun z 54. místa do první třicítky žebříčku WTA. V případě zisku titulu bude sedmnáctá. Stala se sedmou nenasazenou finalistkou Roland Garros a navázala na loňský úspěch Markéty Vondroušové, kterou vyřadila letos v prvním kole.

O titul může Šwiateková v Paříži hrát i ve čtyřhře. S Američankou českého původu Nicole Melicharovou jsou v semifinále, v kterém nastoupí v pátek proti chilsko-americkému páru Alexa Guarachiová, Desirae Krawczyková.