Kvůli kritice Williamsové vyhrožovali Strýcové smrtí. ‚A řád od Zemana bych odmítla,‘ říká

PRAHA Za kritiku Sereny Williamsové, kterou vyřkla mimo jiné v rozhovoru pro server Lidovky.cz, jí anonymové vyhrožovali smrtí. Barbora Strýcová to přiznala v rozhovoru pro týdeník Reflex. O víkendovém finále Fed Cupu v Praze proti USA bude plnit roli české týmové dvojky a právě americkou tenistku Strýcová zkritizovala za to, že ve finále US Open proti Naomi Ósakaové obvinila umpirového sudího Carlose Ramose ze sexismu.

„Rozhodčí to odřídil naprosto v pořádku, jediný, kdo to nezvládl byla Serena. Když prohrává, neunese to, pamatuju si, jak v zápase s Clijstersovou vyhrožovala čárové sudí, že ji zabije,“ uvedla dvaatřicetiletá tenistka před dvěma měsíci pro Lidovky.cz.

„Vyhrožovala sudímu a říkala o něm, že je zloděj. Mohli a podle mě i měli ji diskvalifikovat. A nařčení, že je sudí sexista? Ta (Williamsová) se asi zbláznila, jakej sexismus? To, že se za ní postavil šéf tenisu, považuju za obrovskej skandál. Navíc ta trapná pokuta 17 tisíc dolarů, to je výsměch,“ poukázala na trest, který Williamsová dostala za vyhrožování Ramosovi na kurtu.

Dostávám spoustu pokut. Ta pro ni je směšná

Jenže reakce na její názor nenechala dlouho čekat, především američtí fanoušci ji začali na jejích profilech na sociálních sítích urážet, což Strýcová přiznala v rozhovoru pro Reflex.

Její věty se totiž dostaly do světových médií a Strýcová proto musela čelit až přehnané kritice.

„Přišlo hodně výhrůžných zpráv. Rozhodně od fanoušků Sereny,“ řekla Strýcová.



„I když byl překlad špatný, přišlo hodně výhrůžných zpráv. Některý byly krutý… že mě zabijou a podobně,“ pokračovala.

Dál si ale stojí za svým. „Jelikož dostávám dost pokut za své chování, tak vím, že pokuta pro Serenu je naprosto směšná. Vím, co si můžu dovolit. Serena nebyla dostatečně potrestána,“ říká i s odstupem času.

Sportovci by neměli nikomu nutit svůj názor

Naštvaných reakcí od fanoušků se ale nebojí, protože jim musí čelit neustále. A to především od neúspěšných sázkařů.

„Po vyhraných a prohraných zápasech chodí zprávy hlavně od sázkařů. Ti nám píšou, že jim dlužíme peníze. Zapletou do toho i rodinu. Jsou to ubožáci, kteří sednou k počítači a napíší něco, co ublíží člověku. To nezměním,“ přiznala.



Navíc nabádá ostatní tenistky, aby to v sexismu a gender otázkách nepřeháněly se svými soudy. „V našem sportu je hodně feministek, je potřeba v tom najít rovnováhu,“ nabádá Strýcová.

Vyjádřila se i k faktu, že prezident Miloš Zeman v den oslav 100. výročí vzniku československého státu ocenil státním vyznamenáním hned šest sportovců, včetně tenistů Heleny Sukové, Radka Štěpánka či Petry Kvitové.



„Nerada se vyjadřuju k politice, názor mám ale jasný. Vyznamenání od prezidenta Zemana bych odmítla. Nechci ale nikoho kritizovat za jiný postoj. Sportovci by měli věnovat sportu a nenutit ostatním svoje názory,“ dodala.