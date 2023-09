Boční vítr, bláto i chaos v cíli. Hektickou etapu Vuelty ovládl z úniku Kämna

🚨 COMUNICADO OFICIAL | Debido a las condiciones en la meta y evitando riesgos, los tiempos para la CGse tomarán a 2,6 kilómetros de meta.



🚨 OFFICIAL COMMUNICATION | Due to the conditions at the finish, the GC times will be taken at 2.6km from the finish line.



#LaVuelta23 https://t.co/7ZRBqfLWsk