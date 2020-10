Lakers vyhráli také druhé finálový zápas, James i Davis dali přes 30 bodů

Orlando Basketbalisté Los Angeles Lakers vedou ve finále NBA nad Miami 2:0, páteční druhý zápas vyhráli 124:114. LeBron James dal 33 bodů, Anthony Davis 32. Hvězdné duo se tak postaralo o více než polovinu bodů kalifornského celku při úspěšnosti střelby bezmála 65 procent. Třetí utkání se v Orlandu hraje v neděli.

Heat kvůli zranění postrádali rozehrávače Gorana Dragiče a pivota Bama Adebaya. Po úvodní jasné porážce připravil kouč Erik Spoelstra nový herní plán. Většinu utkání hrálo Miami bez klasického pivota, hráči daleko víc hýřili pohybem, bez míče se snažili nabíhat do vymezeného území a dostávat se na čáru trestného hodu.

V obraně vítězové Východní konference hojně využívali zónu, aby donutili favorizované Lakers střílet zpoza trojky. Fungovalo to však jen částečně. Duel byl vyrovnanější, ale vítěz stejný.

Davis se stal pátým hráčem v historii, který ve dvou úvodních finálových utkáních v kariéře nastřílel přes 30 bodů, čímž napodobil mimo jiné Kevina Duranta a Michaela Jordana. „Tihle dva (James a Davis) hrají na extrémně vysoké úrovni a my věříme, že nás dotáhnou i k těm dalším dvěma výhrám,“ řekl novinářům trenér Frank Vogel.

Davis byl hlavně vidět ve třetí čtvrtině, v níž si připsal 18 bodů a pomohl Lakers odskočit na osmnáctibodový rozdíl. Za skoro 40 minut na palubovce proměnil tři čtvrtiny z 20 střel a doskočil 14 míčů.

James vedle 33 bodů přidal devět doskoků a stejný počet asistencí. Od dob Kobeho Bryanta a Shaquillea O’Neala se dvojici v dresu Lakers takové střelecké představení nepovedlo. „Je to obrovská pocta, že nás někdo s takovými borci srovnává. Ale umíme hrát ještě lépe,“ řekl James a Davis s úsměvem dodal: „Já jsem jako Shaq, LeBron má víc míč, tak je Kobe.“

Třetím nejlepším střelcem losangeleského klubu byl náhradní rozehrávač Rajon Rondo, který se postaral o double double za 16 bodů a deset asistencí.

„Asi bychom měli hrát ještě tvrději, abychom to ještě dokázali otočit. Nemám klukům moc co vytknout, chápeme, co musíme udělat,“ řekl Jimmy Butler, který zaznamenal 25 bodů, 13 asistencí a osm doskoků. Střídající Kelly Olynyk přidal 24 bodů, Tyler Herro se postaral o 17 bodů.

Herro, kterému ještě není 21 let, se stal nejmladším hráčem, který ve finále NBA nastoupil v základní sestavě. Rekord dosud patřil Magicu Johnsonovi, který v roce 1980 hrál právě za Lakers.