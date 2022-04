„LeBron by se měl stydět za některé své výroky.“ Basketbalem hýbe spor dvou legend

Nyní na sebe strhli historicky nejlepší střelci soutěže (Abdul-Jabbar vede, James je druhý) pozornost fanoušků skrze média. Respektive starší z dvojice opětovně promluvil o tom, že se mu nelíbí, jak se jeho nástupce občas prezentuje na veřejnosti. „Je občas těžké se v něm vyznat a člověk si musí jeho slova několikrát ověřit,“ nechal se 74letý rodák z Harlemu slyšet před duelem domácích Lakers s Denverem (118:129). Následně své myšlenky rozvinul více, když vypíchl dva momenty z této sezony.

Nejprve Jamesovo posměšné chování směrem ke střídačce Indiany Pacers, jehož palubovku hosté z Kalifornie dobyli. I díky tehdy skvělému výkonu své šestky.

„Mně stačí vyhrávat. K čemu předvádět hloupý, dětinský tanec a znevažovat své soupeře? Takto se potenciální GOAT (Nejlepší hráč všech dob) nechová,“ pronesl tehdy v jednom pořadu Abdul-Jabbar.

Podruhé se mu nelíbil lednový status Jamese na Instagramu. Na něm byly tři figurky Spidermana, které na sebe navzájem ukazovaly. A které měly na sobě nápisy „covid“, „nachlazení“ a „chřipka“, čímž dal dle šestinásobného vítěze MVP sezony najevo, že nerozumí rozdílu mezi jednotlivými onemocněními.

„Proč jsem ho kritizoval? Protože mám od něj daleko větší očekávání, protože problematice rozumí a mluvil k ní průběžně dost důrazně a srozumitelně,“ začal v neděli své vysvětlování.

LeBron James v dresu Miami Heat rozprašuje magnesium před zápasem v roce 2010, krátce po svém stěhování.

„Víte, má tolik respektu, tolik lidí mu naslouchá, že prostě podobné věci nemá zapotřebí. Obdivuji vše, čeho dosáhl, díky jeho nadaci se dostalo tolik malých dětí na vysoké školy, nemá problém finančně podpořit dobrou věc. Právě proto se v jeho postojích někdy nevyznám. A myslím, že za některé by se měl stydět.“

Reakce sedmatřicetiletého rodáka z Akronu? „Nemám na to co říct. Opravdu. Vždyť musel vidět hashtag u toho statusu,“ opáčil mimo jiné trojnásobný olympijský vítěz.

Měl na mysli spojení „Help me out“ (Pomozte mi). Tím chtěl naznačit, že chce slyšet názory na rozdíl mezi trojicí onemocnění, nikoliv že by je házel do stejného pytle.

Ostatně, pár hodin po svém vystoupení před novináři sám Abdul-Jabbar na svůj Twitter vyťukal: „Lituji své ostré reakce, která byla (novináři) přifouknuta. Celou kariéru jsem vyjadřoval svůj hluboký obdiv a respekt k LeBronovi coby vůdci (černošské) komunity a sportovci. To se nikdy nezměnilo a nezmění.“

Nabízí se, že než mluvit s médii a komunikovat skrze sociální sítě, by bylo lepší, kdyby se obě legendy žijící v jednom městě potkaly a vše si vysvětlily osobně...