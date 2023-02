LeBron v tlačenici na nejlepšího hráče všech dob. Rozhodují body, show nebo mistrovské prsteny?

Soupeře nesmí napadnout, že by proti vám mohl uspět. Rozhodčí také musí vnímat, že bez faulu vás nejde zastavit. A když jste na hřišti najednou empatický, máte tu chvilku, kdy po vás nejdou ambiciózní čerstvě vyklubaní predátoři nebo ostřílení borci, tak lidé v hledišti musí šílet. Nakoupí dětem trička s nejslavnějším číslem 23.

Nejlepší střelci v historii NBA: LeBron James (od roku 2003) – 38 390 (1410 zápasů)

(od roku 2003) – 38 390 (1410 zápasů) Kareem Abdul-Jabbar (1969-1989) – 38 387 (1560)

(1969-1989) – 38 387 (1560) Karl Malone (1985-2004) – 36 928 (1476)

(1985-2004) – 36 928 (1476) Kobe Bryant (1996-2016) – 33 643 (1346)

(1996-2016) – 33 643 (1346) Michael Jordan (1984-2003) – 32 292 (1072)

Ty dva suverény dokázal v jednu chvíli dohnat k slzám onen třetí. Kobe Bryant s dcerou v troskách vrtulníku, Michael Jordan i LeBron James jsou najednou obyčejní a jsou si jistě rovni. Mohutné postavy se svěšenou hlavou. Na tváři slané stružky. Všichni tři i další skvělí hráči dobře vědí, jak to těší, ale zároveň i tíží být nej, nej. Je to jeden tým. NBA je nemilosrdná v obchodu s hráči a tahu za ziskem. Ale úžasná ve snaze „držet rodinu“, i když i to přináší body (marketingové), dá se uštěpačně komentovat.

Teď LeBron přestřílel Jabbara. Přemýšlíte, jak to tělo kluka z chudých poměrů vůbec může vydržet. Tu dřinu i vypětí. Je mu 38 let, měří 206 centimetrů a váží 113 kilo. Nelze ho přehlédnout. Všude, když není za zavřenými dveřmi, ho poznají. Bez soukromí, ale s hlasem, který je slyšet. Když si před utkáním nasazuje na jednu nohu černou botu a druhou bílou, tak ho můžete kritizovat, že na ně poutá pozornost kvůli dolarům. Už teď jich má ze sportovců, kteří ještě hrají, nejvíc. Bro, poslyš, to už přeháníš. - Bro, vím, co je ulice a viděl jsem, jak umřel George Floyd. Tak nějak kontruje James

A v tweetu se ptá: „Proč nás Amerika nemiluje?“ LeBron se angažuje často. Equality, rovnost, to je podle Jamese i to, že všichni máme moc - možnost se postavit, za něco se brát. Není pravda, že Amerika LeBrona nemiluje, lze se ohradit. Mnoho Američanů ho naopak miluje hodně, i když jsou třeba plni nejrůznějších jiných předsudků. Sociální sítě mění svět v době, kdy James mění basketbal. Americký prezident Joe Biden mu chvíli po střele proti Oklahomě, když vytvořil nový rekord, adresoval i slova: „… stejně jako Kareem, Bill Russell a ostatní, kteří tu byli před tebou, jsi inspiroval celý národ.“ Když ne to, tak určitě kvůli královi, jak se mu přezdívá, buší do míče spousta dětí.

Když dala zámořská liga loni nahlédnout do tělocvičny, kde se u příležitosti 75 výročí NBA fotografovali slavní hráči napříč let, rodina se sešla v hojném počtu. Impozantní galerie skvělých sportovců a tlačenice na toho nej. Diskuse o tom, kdo je nejlepší basketbalista všech dob nemají konce. Občas na chvíli utichnou. S rekordem Jamese zase oživly. Už zase jdou proti sobě prstenová matematika, která sčítá tituly šampiona ligy. Třeba Jordan má 6 prstenů vítěze NBA, Bryant 5, James 4. Nebo střelecká statistika. Jumpy a dunky. Minuty. Všichni si to vlastně užívají.

Jordan v klipu s úsměvem a v poklidu vyvrací pochybnosti, je to přece každému jasné. Podívejte se. A ukazuje na prstech s prsteny epickou ságu Chicaga Bulls. Týmu, který je často označován v kolektivních sportech právě za nejlepší všech dob. A za Jordanem je napnuto pomyslné plátno, zrovna dávají dokument o Bulls Last Dance. Aby nikdo nezapomněl na tu jízdu.

SHAQ @SHAQ Congratulations @KingJames job well done. My boy @IamBlackway had this waiting for you https://t.co/y8ju7fFHeM oblíbit odpovědět

Kareem Abdul-Jabbar má 6 prstenů jako Jordan. Je nepřehlédnutelný i v nebasketbalovém životě. Není on GOAT (Greatest of All Times)? Dlouzí hráči jsou ze soutěže o nejlepšího basketbalistu všech dob tak nějak vytěsňováni. Playmakeři, kteří rozdělují míče, nebo ho moc nepůjčují, jsou ve výhodě. Obrovitý Shaq to ví, hlavu si z toho nedělá. „Michael, Kobe, LeBron“ zní jeho soud, nekazí show. „Určitě Michael!“ Odezva na úvahy populárního centra přilétá ze všech stran. Shaq vždy rád předvede ve studiu taneční kreaci, „zabrejkuje“. Ve zdravici LeBronovi, která měla podobu kresleného filmu, Shaq ukáže Jordana, jak trochu provokativně bleskl do očí oslavence šesti prsteny. Je to zábava, tenhle tým nadřazených na hřišti.