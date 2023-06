Jedu si pro medaili, olympiáda by mohla klapnout, věří boxerka Bernardová

„Doufám, že prodám, co jsem natrénovala,“ věří si Bernardová. Její ambice rozhodně nejsou přehnané. Minulý rok se blýskla na evropském šampionátu v Černé Hoře, kde nestačila až na olympijskou vítězku Kellie Anne Harringtonovou z Irska a ukořistila stříbro.

Úctyhodným výkonem se plzeňská rodačka pasovala do role první české medailistky, a tudíž i historicky nejúspěšnější tuzemské boxerky na mistrovství Evropy. „Pořád si to hodně užívám,“ přiznává.

Necítíte kvůli tomu větší tlak?

Ano, nebudu lhát. Vím, že se ode mě budou očekávat skvělé výsledky i dál, ale vůbec mě to neomezuje. V hlavě jsem dobře nastavená, mám snad dobře natrénováno, takže jsem si jistá, že mě tlak nebude nijak svazovat.

S jakými ambicemi jedete do Polska?

Rozhodně medailovými. Moc se na Evropské hry těším, doufám, že veškerá příprava stála za to a že tam prodám a ukážu, co jsem natrénovala. Chystala jsem se fakt poctivě. A směrem k olympijským hrám by se to mohlo vyplatit. Vzhledem k tomu, že v Polsku budeme bojovat celkem o 22 míst do Paříže, je motivace uspět ještě mnohem větší. Dostat se na olympiádu je můj sen a teď si ho konečně můžu splnit. Samozřejmě jsem kvůli tomu mnohem víc nervózní, než bych byla běžně, ale doufám, že to klapne, dám do toho opravdu maximum.

Co jste změnila v tréninku po mistrovství Evropy?

Hodně věcí. Snažili jsme se, abych měla větší sílu, protože to byl do té doby můj největší nedostatek. Myslím, že je to najednou dost znát.

Lenka Bernardová (vlevo) zasazuje na archivním snímku úder.

Snad si všimnou i soupeřky.

Přála bych si to.

Čím vás vlastně box chytil?

Samozřejmě mě motivují dobré výsledky. Baví mě taky, jak je box komplexní sport, moje tréninky jsou opravdu dost různorodé. Vlastně mě neskutečně naplňuje a zvláštním způsobem i přitahuje. Někdo si asi může říkat, že je to pro ženu dost zvláštní zábava, mě by třeba nikdy v dětství nenapadlo, že bych ho někdy mohla začít dělat.

Kdy se to zlomilo?

Asi v deseti letech. Můj táta se dlouho znal s trenérem a jednou mě vzal na jeho profi zápas, i když to si upřímně moc nepamatuju. No a on mi doporučil, že bych u nich v Plzni mohla zkusit taky trénovat. A chytlo mě to.

lenka.bernardova První soustředění s @czech_women_boxing tohoto roku za námi ✅

.

.

.

.

.

#boxingcamp #womenboxing #czechteam

#czechnationalboxingteam oblíbit sdílet odpovědět uložit

Teď střídáte přípravu v Plzni a Brně.

Je to tak. Během semestru jsem trénovala především v Brně, protože tam studuju, ale hned, jak jsem na začátku června dodělala všechny zkoušky, vrátila jsem se do Plzně. Vyhovuje mi to, mám pestřejší přípravu, nejsem tolik zacyklená a vyslechnu si rady od vícero lidí.

Jak stíháte tréninky a školu?

Jsem na sportovní fakultě, takže se to dá zvládat úplně skvěle. Učitelé mi hodně vycházejí vstříc, na všem se s nimi dá domluvit, takže mám super podmínky a přístup. Navíc v rámci školy hodně sportuju, čímž v podstatě trénuju, zkouším různé jiné bojové disciplíny jako třeba karate.

Profi box vás stále neláká?

Pořád o něm nepřemýšlím. Už jsem sice dostala nabídku, ale prostě to není nic pro mě.