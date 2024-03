Adamczyková uzavřela Světový pohár pátým místem, glóbus má Trespeuchová

Adamczyková počtvrté za sebou nedosáhla na medaili. Úřadující mistryně světa hladce vyhrála čtvrtfinále a dlouho sahala po postupu také v semifinále, jenže po závěrečném skoku se v cílové rovince propadla na třetí příčku těsně za Australanku Josie Baffovou a Trespeuchovou.

„V semifinále jsem udělala chyby. Dnes se dost měnila rychlost, v semifinále se to celkově zpomalovalo, nedoskočila jsem klopku a pak double a celou dobu se za mnou vyvážely. Snažila jsem se jim co nejvíc vadit, aby mě nemohly předjet, ale pak v cílové rovince jsem měla menší rychlost než ony,“ popsala olympijská vítězka ze Soči v nahrávce pro média.

Olympijská vítězka ze Soči 2014 tak znovu jela malé finále. Potřetí z posledních čtyř závodů ho vyhrála. Tentokrát se do čela dostala v první klopené zatáčce. Dotírající Francouzka Julia Pereiraová de Sousa Mabileauová pak upadla a zpomalila i další soupeřky, takže si česká reprezentantka bez problémů dojela pro celkovou pátou příčku.

Vítězství v závěrečné jízdě ji potěšilo, ale myslela výš. „Jsem trošku zklamaná, chtěla jsem to dneska vyhrát. Myslím si, že to dneska bylo reálné,“ litovala Adamczyková.

Pátá skončila i v konečném pořadí SP za sezonu, jejíž úvod vynechala kvůli účasti v taneční soutěži. „Skoro na každém závodě jsem měla pódium, jen Montafon a Kanada na bednu nevyšly. Celkově jsem s tou sezonou spokojená. Na to, jak ta snowboardcrossová příprava byla minimální kvůli StarDance, tak to bylo super,“ dodala Adamczyková.

Křišťálový glóbus poprvé získala Trespeuchová, které k tomu stačilo dnešní čtvrté místo. Před ní vedle vítězné Bankesové dojely ještě Italka Michela Moioliová a Australanka Baffová.

Do osmifinále závodu mužů se z předkola probojovali Houser a Kryštof Choura, ale pro oba bylo první kolo konečnou. Houser se mimo postupové pozice propadl v závěru. „Bohužel jsme se v předposlední zatáčce požďuchal s Američanem (Sennou Leithem), zpomalilo mě to a ztratil jsem šance na postup, kluci za námi mě přefrčeli. Mrzí mě to, ale na druhou stranu jsem rád, že to včera bylo úspěšné, užil jsem si pódium. Jsem rád, že jsem tuto sezonu prožil ve zdraví, a těším se na tu příští,“ uvedl Houser.

Celkový triumf v seriálu potvrdil dalším vítězstvím na domácí půdě Kanaďan Eliot Grondin. Stejně jako v sobotu byl za ním druhý Australan Cameron Bolton. Třetí příčku tentokrát obsadil Němec Leon Ulbricht.

Nejlepším českým mužem v celkovém hodnocení Světového poháru byl šestadvacátý Choura.