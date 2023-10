Deblové žně pro Česko. Univerzálka Bouzková patří dvakrát do elitní třicítky

O pozornost si říká i Marie Bouzková, která tvoří nebezpečnou dvojici se Španělkou Sarou Sorribesovou. Společně nakoukly do semifinále travnatého grandslamu a o víkendu opanovaly akci WTA 1000 v Pekingu.

V pořadí pomalu končícího roku zaujímají dvanáctou pozici, a přestože se obě koncentrují spíš na vlastní singlové kariéry, pociťují, že spojení sil jim dává smysl.

Sehrávají se i díky vřelému přátelství mimo kurty, navzájem si fandí, hovoří spolu španělsky.

„Jsme velmi dobré kamarádky,“ zdůrazňuje 27letá Sorribesová. „Je hezké hrát s někým, u koho víte, že bez ohledu na dění na kurtu bude mezi vámi všechno v pořádku. Snažíme se užívat si každou příležitost, kdy spolu můžeme hrát nebo trénovat.“

O dva roky mladší Bouzková přidává: „V každém zápase bojujeme jako o život. Takhle nám to funguje ve dvouhře a snažíme se to převést i do deblu.“

V neděli v Pekingu z pozice nenasazených dobyly svůj druhý společný titul a donutily zbystřit zavedené páry na okruhu.

„Každý den pracujeme na zlepšení a jsme rády, že se nám daří ukazovat progres i v zápasech,“ jásala Bouzková pro WTA Insider. „Naší hlavní silou je, že si spolupráci tolik užíváme.“

Ve čtyřhře si spravily chuť po vyřazení v prvním kole dvouhry, byť Sorribesová doplatila na krutý los v podobě pozdější šampionky Igy Šwiatekové.

„Ale i tak jsem se dost naučila. Marie duel sledovala, a když skončil, tak jsme se o něm bavily a pak šly trénovat,“ líčí Španělka pevné pouto mezi spoluhráčkami.

Sara Sorribesová během ostravského oběda. Tenistky žijí v Ostravar Areně a nedalekém hotelu v bublině.

Bouzkové zase debl pomáhá k získání herní praxe i sebevědomí v sezoně, v níž se jí až na osmifinále Wimbledonu a čtvrtfinále v Cincinnati příliš nedaří, i když stále figuruje v první světové třicítce.

Tento týden v Asii každá zvolila jiný start, už v příštím roce by ale především na grandslamech rády napodobily letošní průlom. Kromě semifinále Wimbledonu postoupily i do čtvrtfinále Roland Garros, kde ale jejich vystoupení pošramotil kontroverzní moment. V osmifinále vehementně volaly po diskvalifikaci sokyň poté, co Japonka Miju Katóová přepinkla míč na jejich stranu kurtu a omylem trefila podavačku míčů.

Za naléhání na rozhodčího, aby protivnice za evidentně neúmyslný čin vyloučil, sklidily kritiku od fanoušků i tenisových expertů.

Teď už na aféru dávají zapomenout, jinak bezproblémovým vystupováním přesvědčují, že šlo o jednorázové nedorozumění a příznivce si snaží naklonit výhrami.

Bouzková se aktuálně pohybuje na 27. příčce pořadí čtyřhry, v součtu se singlovým číslem 29 platí za vynikající univerzálku.

A jistě se bude starat o to, aby pramen velkých počinů českých deblistek nevyschl, ale naopak ještě zesílil.