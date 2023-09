Až do konce! Zraněná Bouzková se nevzdala. Džábirová se omluvila za taktiku

Fyzioterapeutka odvádí Marii Bouzkovou do útrob stadionu během třetího kola US Open. foto: AP

Po tříhodinovém sportovním thrilleru, v němž ji pouhé dva míče dělily od vítězství, opouštěla Marie Bouzková největší tenisovou arénu na světě unavená, zraněná, poražená. Přesto se usmívala, mávala divákům, kteří víc fandili soupeřce, a ukazovala jim z prstů složené srdíčko. „Prohra mě mrzí, ale jsem pyšná na to, jak jsem se rvala,“ pravila poté, co ji na Ashe Stadium ve třetím kole US Open vyřadila Uns Džábirová.