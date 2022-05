Marpův trenér: Chci Vémolovi nařezat. Ne kvůli výhře nad Otou, ale kvůli tomu, jak je drzý

„To, jak se ke mně pak choval jeho trenér, že mi ani nepodal ruku v rohu… Tenhle člověk nemá na sportovním utkání co dělat. Tohle je sport gentlemanů...Jak se zachoval i po bitvě, jak říkal, že si mě najde… Ten frajer zamrznul někde v devadesátkách. Kde by mě hledal? Vždyť ví, kde jsem. Přece se nebudu někde prát po zápase. S nějakým zahořklým trenérem. Toho frajera neznám, nikdy jsem o něm nic špatnýho neřekl, nic špatnýho si o něm nemyslím. Ať si mě klidně najde.“

Toť slova Karlose Vémoly pro iSport.cz po vyhroceném konci duelu s Marpem, když mezi oba vstoupil ve čtvrtém kole ringový rozhodčí Jan Frána a populárního rapera odmával. Jak sudího, tak vítěze poté zaplněná aréna vybučela.

A naštvaný odcházel i celý tým Marpa. Včetně zmíněného jednoho z jeho trenérů – Ladislava Kutila. „Třikrát mě pomlouval v televizi, nazýval mě blbcem, tak jsem mu něco řekl, ale nemělo to nic společného se zápasem,“ začal pro Lidovky.cz svoji reakci jeden z nejlepších domácích boxerů od rozdělení federace.

Poté ji přece jen trošku rozvedl: „Já mu na podání ruku odvětil, vypadni ty ku…, tobě ruku nepodám, nebo ti jednu plesknu. On se ke mně naklonil a že o mě nikdy nic přece neříkal, já jsem ti nic neudělal, jsi na mě hned zlý. Ano, vím, že takové chování na podobnou akci nepatří, ale mám hrdost. A on se pak ještě schovává za novináře, kterým to vykecá, aby měl alibi, kdyby se mu něco stalo? Je to posera.“

„My celý náš tým v tomto ohledu stojí za Láďou. Je to charakterní člověk, skvělý trenér, do kterého se Vémola opakovaně v rozhovorech otíral. Musel reakci. Mimochodem Láďa celou dobu trénuje Otu zadarmo,“ postavil se na stranu bývalého českého profesionálního šampiona v polotěžké váze a také účastníka olympijské kvalifikace o Rio 2016 manažer Marpa, Radim Tauchen.

„Samozřejmě, že zadarmo. Nesnáším lidskou hamižnost, nevzal bych si od něj ani korunu, neberu si ji ani od kluků, které mám ve svém týmu v Kutil Gymu. Naopak se jim snažím shánět sponzory a ve chvíli, kdy nějaké peníze vydělám, tak je vracím zpět do sportu,“ potvrdil Tauchenova slova Kutil, který se v covidové době i díky solidaritě bojové scény popasoval s opravou gymu, který vyhořel po zkratu v lampičce na stole.

Oktagon Underground: Vémola vs. Marpo, druhý jmenovaný s trenéry Lukášem Jirkovským a Ladislavem Kutilem (vpravo).

Ale zpět ke sporu obou „těžkých vah“ domácí bojové scény. Kde je pravda? Opravdu Vémola o Kutilovi nikdy nemluvil? Minimálně pasáž z Karlos Show odvysílaná na konci dubna, kde diskutovali spolu s Marpem a promotérem Oktagonu Ondrou Novotným, ukazuje opak. Zaznělo v ní následující:

„Než jsem se s Kutilem seznámil, tak jsem ho vůbec neznal. A někdo mi říkal, abych na ten galavečer ani nechodil, protože ho pořádá Láďa Kutil a ten mě nemá rád…A mě to nakoplo. Nějaký blbec, který mě nikdy neviděl, ale nemá mě rád, a já za ním po svém prvním boxerském vítězství přijdu a podám mu ruku. To mě bude bavit. Zbiju diskozápasníka a navíc kluka, kterého trénuje někdo, kdo mě nemá rád. Já taky nemám rád lidi, kteří mě nemají rádi, když se se mnou ještě nesetkal.“

Toť slova šestatřicetiletého „Terminátora“ ze zmíněného pořadu. Korunu jim pak přidal nadsázkou i Novotný: „“To Láďa uslyší tenhle díl rád, on je nevztahovačný.“

„To rozhodně,“ pousmál se této poznámce ještě Vémola. V sobotu večer mu do smíchu už ale tolik nebylo. Přitom dle Kutila stačilo, aby si onu cestu za ním do Marpova rohu odpustil. Respektive snahu podat mu ruku a potvrdit tím svá slova z vlastní show.

On sám totiž toho gesto bral ze strany kontroverzního vítěze duelu jako výsměch. Nabízí se tak otázka: Co si spory, které se táhnou už nějakou tu dobu, protože Kutil už v minulosti označil Vémolu za špatný vzor pro mládež, vyřešit v ringu? Že by byl na obzoru další zajímavý duel?

Oktagon Underground: Vémola po zápase při rozhovoru v ringu, kdy na něj bučela hala.

„V boxu? My dva? Bych ho zabil. Na rovinu, já o to fakt nestojím, nepotřebuji mediální pozornost. Nemám ani sociální sítě, to víš. Každopádně toto je asi i zbytečná otázka, on by do toho ani nešel. A já to nechci řešit veřejně, nechci hejty,“ má na tuto možnost jasný názor Kutil.

A následně dodává: „Ota (Marpo) si takový průběh zápasu nezasloužil. Byla to dehonestace boxu. Karlos se neměl tímhle stylem dostat ani do druhého kola. Natlačil ho hlavou na provazy, což se v boxu nesmí a pak do něj bouchal jako nějaký Duracell. Jasně, Ota z toho byl unavený, ale byla to klasická zápasová únava, nebyl otřesený, nic. Jasně, byla to exhibice, ale dle jasně daných boxerských pravidel. A dle nich měl Oťas vyhrát diskvalifikací toho šaška.“

Právě dění v ringu v hlavním zápase exhibičního boxerského galavečera je další linií, která stále neusnula. Dle zákulisních informací dojde v úterý ke schůzce rozhodčího Frány s Novotným, na kterém si oba muži zápas rozeberou.

A promotér Oktagonu bude chtít zkušeném arbitrovi, který rozhoduje v kickboxu mimo jiné i Glory, což je Liga mistrů tohoto sportu, aby se ke svým krokům v ringu vyjádřil. Právě i s ohledem na jejich setkání totiž zatím Frána slušně a omluvou žádosti o rozhovor odmítá, včetně té ze strany redakce Lidovky.cz.