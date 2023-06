Další výzva. Bojovnici Jindrovou čeká kanadská legenda MMA Buddová

„Strašně se na ten zápas těším. Porazit takovou hvězdu MMA by pro mě byl obrovský úspěch,“ svěřila se o sedm let mladší Jindrová před odletem do zámoří.

Ve hře je zároveň postup do play off prestižní pyramidy, odkud si vítězka odnese pohádkovou odměnu milion dolarů. Jenže trumfy Plzeňanka v rukou nemá. První zápas na začátku dubna s Američankou Leibrockovou pro ni totiž skončil drsnou porážkou hned v prvním kole po knokautu na hlavu.

„Nějakých patnáct minut jsem o sobě nevěděla, nic si nepamatovala. Na videu jsem až zpětně studovala, co se stalo. Asi jsem čekala, že mě soupeřka kopne do žeber, dala ruce trochu níž. Místo toho přišel kop na bradu. Hodně jsem si to vyčítala. Cítila jsem se skvěle, byla dobře připravená a určitě jsem na soupeřku měla,“ litovala.

V kolonce bodů tak Jindrová zapsala nulu a postup do semifinále je pro ni kostrbatý. Proti Buddové by potřebovala výhru v prvním kole a ještě příznivé výsledky dalších zápasů. „Spíš je pravděpodobnější, že ani se šesti body za výhru v prvním kole se do semifinále nedostanu. Ale na to nemyslím. Mám obrovskou motivaci vyhrát, jakkoliv. Přála jsem si proti Julii nastoupit už loni. Je to obrovská srdcařka, komplexní bojovnice, jedna z nejlepších na světě. O to větší výzvu před sebou mám,“ prohlásila Jindrová.

Martina Jindrová (vpravo)

Po minulé porážce jí lékaři nařídili šedesát dnů tréninku bez sparringu. Jenže neposlechla. „Už po třech týdnech jsem si šla zaspárovat, dostala ránu a dva dny mě bolela hlava. Byla to velká chyba, která mě v přípravě přibrzdila. Ale pak už jsem do toho dala všechno a manko dohnala,“ popisovala.

Jindrová ví, kudy vede cesta k úspěchu. Znovu se pokusí udržet soupeřku především v postoji. „Na zemi mají holky více zkušeností, ve wrestlingu jsou silnější. Já potřebuji boxovat či kopat. V kopech musím být soustředěná, Kanaďanka je umí chytat a hodně soupeřek vzápětí hází na zem. Musím držet vzdálenost, rozjíždět kombinace rukama, a když si budu jistá, kopnout. V postoji jsem rychlejší než ona, a pokud se tam udržím, vyhraju,“ popisovala odhodlaně.

Na psychice ji znovu pomáhal zapracovat mentor Jan Milfait, Jindrová absolvovala také soustředění v Rakousku u kamaráda Lemmyho Krušiče. Ten s ní odletěl i do Atlanty, protože Jindrové hlavní trenér Petr „Monster“ Kníže z rodinných důvodů za oceán vyrazit nemohl. „Lemmy se hrozně těší a nebere nic jiného, než vítězství. I já se cítím výborně. Fyzicky jsem na tom lépe než před prvním zápasem, jsem o hodně rychlejší a tvrdší. Věřím, že ten zápas bude skvělý.“

Ale kdyby přesto nedopadl? Pro Jindrovou by to znamenalo třetí porážku v řadě a zřejmě nejistou budoucnost v organizaci PFL, přestože má smlouvu ještě na příští rok.

„Nevím, zda by to byla komplikace. Uvidíme. Zápasila jsem s těmi nejlepšími na světě, každý zápas mě posunul dál. A teď mám asi největší motivaci,“ mínila Jindrová.

Navíc se její život může stočit úplně jinam. V nedávném rozhovoru pro server kaocko.cz se Plzeňanka svěřila, že po čtvrt století v ringu touží po miminku...