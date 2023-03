Navrátilová překonala rakovinu: Bála jsem se, že se nedožiju dalších Vánoc

V příštích dvou týdnech absolvuje ještě preventivní radiaci, načež by podle svých slov a zpráv od doktorů měla být v pořádku.

V rozhovoru se známým novinářem Piersem Morganem na TalkTV, který stanice odvysílá v úterý, se Navrátilová vrací i k okamžiku, kdy nepříjemnou novinu o rakovině zjistila.

„Tři dny jsem totálně panikařila, myslela jsem si, že se možná nedožiju dalších Vánoc. Vybavil se mi seznam věcí, které chci udělat. A i když to může znít opravdu povrchně, říkala jsem si: Dobře, jaké pořádné auto chci řídit, jestli budu žít ještě tak rok?“

Nakonec však „dvojí hrozbu“, jak nálezy na hrtanu a prsu nazvala, zdolala. Stejně jako v roce 2010, kdy porazila rakovinu prsu.

V obou případech musela projít intenzivním léčebným procesem.

Nyní ho kvůli rozsáhlejším problémům i pokročilejšímu věku (66 let) zvládala obtížně. Každý den po tři týdny docházela na radiační terapie, měla také tři týdenní kola chemoterapie.

„Byla to rozhodně nejtěžší věc, kterou jsem kdy udělala. První týden jsem měla chemoterapii i radiaci najednou. Když se začnete cítit bídně, nejste si jistí, z čeho to je. Zasáhne vás to ze všech stran.“

Navrátilová musela kvůli rakovině odložit adopci dítěte, kterou zamýšlely s manželkou Julií Lemigovovou.

Vítězka celkem 59 grandslamů, z toho 18 ve dvouhře, teď ale díky úspěšné léčbě ví, že se brzy bude moct vrátit k běžnému životu, do nějž stále neodmyslitelně patří tenis. Rodačka z Prahy, jež největších úspěchů dosáhla coby reprezentantka USA, kam emigrovala, pracuje jako uznávaná expertka, a tak už může vyhlížet třeba květnové Roland Garros.