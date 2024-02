Sáblíková je po operaci kotníku, předčasně ukončila bruslařskou sezonu

Šestatřicetiletá reprezentantka měla problémy několik týdnů, s omezením absolvovala závěr Světového poháru i hlavní akci sezony MS na jednotlivých tratích.

„Po příjezdu do Québecu (na SP) jsem začala mít problémy s bruslí, na nártu se mi začala tvořit boule. Ze začátku to bylo celkem v pohodě, (nohu) jsem utáhla a nějak se to ustálilo. Nicméně v Calgary už to bylo horší a týden před mistrovstvím jsem na led chodila jen jednou za dva dny,“ řekla Sáblíková v nahrávce pro média.

Martina Sáblíková Mistrovství světa v Calgary bylo krásné, ale pro mě osobně i hodně náročné.

Bojovala jsem s bolestí a otokem na nártu, které vyvrcholilo operačním zákrokem hned ve středu po návratu z Calgary. Bohužel musím předčasně ukončit sezónu a na MS ve Čtyřboji v Inzellu závodit nebudu.

Moc mě to mrzí hlavně kvůli fanouškům, kteří se tam chystali. Bohužel s tímhle teď závodit opravdu nemůžu.

Ale pokud to bude jen trochu možné, odjedu do Inzellu alespoň fandit ostatním závodníkům.

Chtěla bych jestě moc poděkovat panu Doc. Pilnému za rychlou reakci a pomoc. A celému ortopedickému oddělení za skvělou péči 940 170

V průběhu šampionátu v Calgary se zranění výrazně zhoršilo. Po závodu na 3000 metrů Sáblíkové noha otekla. „Před pětkou jsem na led šla jen na chvilku. Po závodě se to opět zhoršilo,“ popsala svěřenkyně trenéra Petra Nováka. Při pondělním návratu do Česka měla problémy vůbec chodit. „Musela jsem se opírat o kufry,“ přiznala.

Už z Kanady si domluvila středeční vyšetření v novoměstské nemocnici u primáře ortopedického oddělení Jaroslava Pilného, který se dopředu připravil na možnost, že bude muset akutně na operaci. „Což se bohužel potvrdilo. Hned dopoledne mě odoperoval,“ řekla Sáblíková a Pilnému poděkovala za rychlou reakci. „Všichni v nemocnici se o mě skvěle starali. Jsem dva dny po zákroku a můžu pomalu začít s protahováním,“ řekla.

Rychlobruslařka Martina Sáblíková v závodě na 5000 metrů na MS v Calgary.

Podle Pilného byl základem problémů jazyk brusle, který Sáblíkovou tlačil. „Došlo k podráždění šlachy, která je v normálních podmínkách krytá určitou povázkou, takovým futrálkem. Vytvořil se tam synoviální váček, který poté dráždil. Následně došlo k odumření části kůže, kterou jsme museli vyříznout, vše vyčistit a udělat plastiku šlachy,“ popsal Pilný zákrok a vyjádřil obdiv, že Sáblíková s takovými problémy zvládla odjet závody. „Myslím si, že odjet dva špičkové závody s takovým nálezem je nadlidský výkon. Muselo ji to bolet jako kráva,“ řekl.

Česká rychlobruslařská hvězda tak musela zrušit plánovaný poslední start v sezoně - MS ve víceboji v Inzellu. „Je mi to líto, protože se tam chystalo hodně českých fanoušků, ale nešlo to udělat jinak,“ uvedla Sáblíková. Podle Pilného by měla být zdravotně v pořádku za čtyři až pět týdnů.