Mayweather se vysmál Youtuberovi: Radši by si měl hrát s panenkami Barbie, ne se mnou

LAS VEGAS Americký boxer Floyd Mayweather neustále plní přední stránky zpravodajských webů. Co na tom, že už přes pět let nestál v seriózním zápase. Naposledy se pustil do křížku se známým Youtuberem Loganem Paulem.

V září 2015 ukončil dnes třiačtyřicetiletý Floyd Mayweather oficiálně kariéru, když ve 49. zápase zapsal 49. výhru. Tehdy na body zdolal svého bývalého tréninkového parťáka Andrého Berta. O dva roky později se sice vrátil, když se utkal s Irem Conorem McGregorem, mnozí ale serióznost tohoto nakonec dle statistik regulérního zápasu zpochybňují. Mayweather souboj s MMA hvězdou a v té době šampionem UFC opanoval v suchém triku v deseti kolech. A byť se několikrát spekulovalo o odvetě, nikdy na ni nešlo. Předloni na Silvestra během prvního kola zdemoloval na japonském Rizinu (MMA turnaj) místní kickboxerskou hvězdu Tenšina Nasukawu.

Nyní se má do země vycházejícího slunce opět vrátit, na únor 2021 plánuje v Tokiu další exhibiční souboj. Podrobnosti neprozradil ani na pondělní tiskové konferenci, o pár desítek hodin později se ale vyjádřil k opakovaným spekulacím, že by oním soupeřem mohla být hvězda YouTube scény – Logan Paul. „Tyhle YouTube dívky by si měly raději najít nějaké panenky Barbie, se kterými si budou hrát, protože já nejsem vhodný pro dětské hry. Před třemi lety o mně mluvil jistý bojovník UFC (McGregor) a já pak musel té fence nasadit náhubek. Jestli chce, Logan Paul může ještě před mojí cestou do Japonska dopadnout stejně,“ zní v Twitteru muže, který byl boxerským mistrem světa v pěti vahách. Pětadvacetiletý Paul narozený shodou okolností 1. dubna, tedy na Apríl, reagoval rychlým postem 50-1. Tedy naznačil, že pokud by šlo oficiální zápas, Mayweather by prohrál. 50-1 https://t.co/0y4aAvgspW — Logan Paul (@LoganPaul) November 19, 2020 Je třeba podotknout, že kontroverzní mladík, kterého na Instagramu a YouTube sleduje dohromady přes 40 milionů fanoušků, už má za sebou dva boxerské duely. Nejprve remízovou exhibici s britským raperem KSI. Následná odveta už byla oficiálním duelem a KSI v ní dokázal v šesti kolech i přes vlastní počítání zvítězit těsně na body. Na místě je také informace, že ač by byl jasným outsiderem, tak Paul váží kolem devadesáti kilogramů, zatímco Mayweather nikdy nevážil v zápase více než 68,5 kilogramů. Také z tohoto hlediska je oficiální souboj téměř vyloučen a také exhibice není úplně reálnou možností, byť právě pro podobné příležitosti se dělají. Mimochodem, americký boxer, který jako jediný ve svém sportu vydělal v ringu více než miliardu dolarů, probudil svým tweetem také McGregora. Dvaatřicetiletý Ir, který včera podepsal smlouvu na odvetu s Američanem Dustinem Poirierem na UFC 257 (23. ledna 2021), sdílel Mayweatherův status s fotkou, na které je k němu soupeř v jejich zápase otočen zády a v předklonu. K ní pak přidal jen emoji psa…

 pic.twitter.com/ZuNLQ25j4V — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) November 19, 2020