Biatlonista Krčmář přerušil přípravu na sezonu, důvodem je virová infekce

Potíže se u Krčmáře projevily během soustředění v Ramsau, s týmem pak netrénoval poslední dva týdny.

„Před těžkými tréninky provádíme kontrolní odběry, abychom zjistili, jak tělo reaguje a jestli nepřetěžujeme organismus. Měl jsem lehce zvýšené jaterní hodnoty, které ani po dvou volných trénincích neklesaly. Proto jsem hned odcestoval do Prahy, kde jsem podstoupil komplexní vyšetření u profesora Vítka,“ popsal Krčmář.

Vyšetření odhalila infekci cytomegalovirem. Podobné potíže měl v minulosti také další biatlonista Ondřej Moravec. „Jedná se často o bezpříznakové onemocnění a podobně je tomu i u Michala. Člověk, který nesportuje, by s jeho nálezem fungoval téměř bez omezení. I Michal se cítí velmi dobře, ale nemůže trénovat, protože by hrozilo poškození jater,“ uvedl Vítek.

Krčmář nyní musí dodržovat klidový režim. „Na toto onemocnění nemáme žádné cílené léky, vyléčí se vlastní činností imunitního systému. Včera u mě byl Michal znovu na kontrole a z výsledků je patrné, že imunitní systém už proti viru bojuje. Hodnoty se začínají překlápět na správnou stranu,“ doplnil Vítek.

Rodák z Vrchlabí odletěl v pátek za týmem do Pokljuky, kde se bude pod vedením trenéra Matta Emmonse věnovat střeleckému tréninku. Trenéři pro něj sestavují i individuální tréninkový plán.

„Jsem nastavený pozitivně. Pokud naskočím zpátky do přípravy začátkem září, tak věřím, že se dokážu na zimu adekvátně připravit. I kdyby to bylo trošku později, tak do mistrovství světa bude zbývat pořád dost času. Beru to jako výzvu,“ dodal Krčmář. Světový šampionát se uskuteční v únoru v Novém Městě na Moravě.