Odměna za dřinu. Jak Novák ukončil čekání běžců. A příště vyhrát, přeje si

Hned ve třetím závodě byl ve finské Ruce druhý na dvacet kilometrů s hromadným startem. Od roku 2013, kdy na stejném místě zvítězil Lukáš Bauer, pro české běžce vybojoval první pódiové umístění. „Velké zadostiučinění a samozřejmě obrovský úspěch,“ radoval se sedmadvacetiletý Novák.

„Pro mě i pro celé české lyžování. Jde o ukázku, že když se tým spojí a je vytrvalý, tak to jde. A určitě to půjde i v budoucnu.“

Novák v neděli předvedl skvělý výkon. V třeskutém mrazu se neustále pohyboval ve vedoucí skupince. Ta se s přibývajícími kilometry tenčila, odpadal jeden muž za druhým. Ne však on. Stále hýřil silami. Na posledním stoupání před vjezdem na cílovou rovinku dokonce ještě přidal a snažil se útočit i na vítězství.

„Ze začátku jsme jeli poměrně komfortní tempo. Snažil jsem se šetřit síly ve skupině a i přes šílenou zimu si lyžování užívat,“ popisoval. „Když se zrychlilo, pohlídal jsem si to. I ve finiši jsem se cítil dobře a chtěl jsem si ho vychutnat. Což se dařilo, jenže na cílové rovince jsem udělal chybu.“

Trio nejlepších z závodu na 20 km. Zleva stříbrný Michal Novák, vítězný Nor Jan Thomas Jenssen a bronzový Nor Harald Oestberg Amundsen.

Novákův nástup zachytil Nor Jan Thomas Jenssen, který se posléze dostal před něj, a český lyžař už manko nesmazal. Což si vyčítal. „Takže si za dnešní výkon deset bodů z deseti dát nemůžu. Viděl bych to na devítku,“ usmál se. „Lyžím bych dal devítku až desítku.“

Novák tak získal další potvrzení, že náročná cesta, na kterou se před rokem vydal, je správná.

Dřív popisoval, že ho trápí koordinace těla v únavě. „Přicházelo to kolem osmého až jedenáctého kilometru,“ líčil kdysi. „Od té chvíle jsem pokaždé přestával fungovat, nemohl jsem ze sebe dostat sílu a tělo nereagovalo tak, jak chci.“

Proto se před minulou zimou rozhodl pro změnu v přípravě. Spolu s týmem trenérů začali vymýšlet, jak nedostatky odstranit. Šlo o dost specifický problém a o loňských předsezonních trénincích Novák hovořil jako o experimentálních.

„Například zkoušíme, že jdu do intenzivního bloku hodně unavený. Nebo používám až desetikilovou zátěžovou vestu,“ jmenoval. „Hodně zkoušíme, i tím trochu riskujeme. Částečně tento způsob vymýšlíme.“

Český běžec na lyžích Michal Novák se raduje na stupních vítězů ze druhého místa v závodu Světového poháru v Ruce.

Sázka na neznámé se však vyplatila. Ve druhé polovině minulé sezony český běžec cítil velké zlepšení, a proto v tomto přístupu pokračoval i před aktuální zimou. „Základy už máme, tak na nich stavíme,“ vyprávěl. „Letos jsem třeba ještě víc začal spolupracovat se silovým trenérem. Také cítím, že se vyplácí sázka na norského specialistu na běh.“

I tito muži Novákovi pomohli. Ty největší zásluhy však pochopitelně nese on sám. Nevzdal se, bojoval dál. I když se třeba náročný trénink na něm podepisoval tak, že v noci nemohl pořádně spát, věřil mu dál.

„Takový Michal je,“ chválil Nováka v rozhovoru pro iDNES.cz a deník Sport Nicolas Stamos, zástupce lyží Salomon. „Není jen skvělý lyžař, ale i člověk. Má v sobě obrovské nadšení, zarputilost, pořád maká na sto procent. I pro nás je důležitým členem týmu. Dobrých lyžařů máme hodně, ale ne všichni jsou tak komunikativní. Michal však má v sobě i tyto vlastnosti a i on nám pomáhá vylepšovat lyže.“

Zároveň také Stamos věřil, že Novák může být mužem, který české klasické lyžování vrátí opět na vrchol.

„V Česku jsou super podmínky. Hory, sníh i velká základna závodníků. Jen úspěchy v současné době chybějí,“ líčil zástupce Salomonu. „Ale Michal patří k nastupující generaci. Může být vzorem pro mladé a Česko táhnout.“

Což v Ruce splnil. A končit nemá v plánu. Věří, že na druhé místo zdárně naváže. „Musím se z něj poučit, příště vyhrát,“ vracel se Novák k těsnému finiši. „Jestli se mi to může podařit? To je i otázka pro lidi. Jestli si to myslí, ať sledují běžecké lyžování a fandí.“

O lepší pozvánku se postarat nemohl.