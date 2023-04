POHLED: Hyenismus. A co zkusit po Schumacherovi i rozhovor se Sennou?

„Promluvte si s ním. Zeptejte se, jak se mu skutečně daří. Tady to je – ten neuvěřitelný rozhovor! S dlouho očekávanými odpověďmi na nejpalčivější otázky, které si celý svět tak dlouho klade,“ stálo v článku.

Schumacher v něm pak podrobně popisuje pocity z nehody, mluví o svých blízkých, o budoucnosti: „Můj život se zcela změnil. Pro mou ženu, děti a celou rodinu to bylo strašné období, ale nemocničnímu týmu se podařilo vrátit mě zpět.“

Že jde o fiktivní povídání s umělou inteligencí? To jste se dozvěděli až z poslední věty rozhovoru. Šílený, absurdní, a hlavně absolutně amorální krok.

Asi není divu, že se rodina rozhodla proti magazínu podniknout právní kroky. Už roky s ním bojuje. Kdysi třeba časopis vyšel s obálkou Michaela a jeho ženy Corriny s titulkem „Probuďte se“. Text přitom neměl žádnou souvislost se závodníkem, týkal se jiných jedinců, kteří se probudili z kómatu.

Michael Schumacher

A bylo toho víc.

Schumacher na konci prosince 2013 zmizel ze světa. Na první pohled nevinný pád na lyžích ve francouzských Alpách ho upoutal na lůžko ve stavu, o kterém mnozí spekulují, ale málokdo skutečně ví.

Každých pár měsíců se v médiích objeví více či méně bombastický titulek, že některý z jeho „přátel“ má zaručené informace o tom, jak na tom legendární Schumi je. Ví to ale opravdu jen jeho nejbližší, kteří se o něj v domě u Ženevského jezera už skoro deset let starají. A ti s novináři o Němci nemluví.

„On vždycky chránil nás a my teď chráníme jeho,“ uvedla v loňském dokumentu manžela Corinna. Že by se sedminásobný mistr světa někdy plně uzdravil? K tomu už nejspíš nedojde.

O to šíleněji pak rozhovor s umělou inteligenci vyznívá. A zaslouženě slízl velkou kritiku. Text okamžitě odsoudili fanoušci formule 1, německý mediální expert Boris Rosenkranz napsal, že ten „nápad je příliš hloupý na to, aby to byla pravda“.

Zaznívají slova jako nechutné, odporné, hnusné. „Bulvární hyenismus bez hranic,“ napsal třeba i slovenský komentátor F1 Števo Eisele.

Až se chce člověk ptát: Kam se to řítíme? Vznikne příště rozhovor s Ayrtonem Sennou, který se v Imole tragicky zabil před skoro 30 lety? Nebo s Kobem Bryantem, Diegem Maradonou?

Žijeme v bláznivém světě. Umělá inteligence už toho dovede dost. Mladí školáci ji začínají využívat při výuce téměř automaticky. Usnadňují si díky ní úkoly, vytahují si informace o knihách.

Studenti na středních a vysokých školách díky ní píšou seminární práce, ba dokonce i bakalářské a diplomové. I autor textu zná ve svém okolí několik lidí, kterým umělá inteligence při tvorbě závěrečných prací pomohla s teoretickým ukotvením, se strukturou práce, s pravopisem. Jestli to není podvádění, tak co to je?

A „artificial intelligence“ (AI) už postupně proniká i do médií. Dá se díky ní přepsat rozhovor (byť v češtině jde zatím o dost nedokonalou funkci), vytvářet titulky, probrat strukturu textu či otázky k rozhovoru.

Problém je, že práce AI je často obtížně rozeznatelná od práce člověka. Umělá inteligence už dokonce umí napodobit i hlas takovým způsobem, že je to takřka nerozeznatelné. Stačí jí pár vteřin vašeho mluveného projevu. Ukrást se dá skoro všechno.

Děsivé, že? Německý časopis ale zašel ještě dál. Rovnou si s její pomocí vymyslel rozhovor s aktuálně bezbranným mužem, který toho ve formuli 1 dokázal jako málokdo.

Styďte se!