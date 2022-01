Mise ‚bezcovidový‘ Peking začíná. Cesta proběhne bez selfie, olympioniky čeká i ‚letňanský nákupák‘ pod zemí

Olympijské perličky ■ Nepříjemná zpráva pro Fernstädtovou. Česká skeletonistka se včera dozvěděla, že má cukrovku prvního typu. Zjistilo se to při vyšetření po závodech Světového poháru ve Svatém Mořici, kde se česká reprezentantka necítila dobře. Do Pekingu navzdory náhlé diagnóze poletí, konkrétní cíle si ale nedává. Cukrovka totiž mohla ovlivnit i její výkony v dosavadním průběhu sezony, kdy se jí nedařilo podle představ. „Zpětně to do sebe docela zapadá. Tělo nefungovalo tak, jak by v ideálním případě mělo. Nechci říct, že to mělo vliv úplně na všechno, ale na hodně věcí ano,“ míní. ■ Rusové bez Koljady a Tregubova. Výprava z největší evropské země se bude muset pod neutrální olympijskou vlajkou v Pekingu obejít bez krasobruslaře Michaila Koljady a nejspíše také i Nikity Tregubova. Příčinou jsou pochopitelně pozitivní testy na covid-19. Oba měli obhajovat stříbra z Pchjongčchangu. Koljadu už nahradil Jevgenij Semeněnko, v případě Tregubova zatím ruský olympijský výbor čeká. ■ Tchaj-wan bude bojkotovat slavnostní ceremoniály. Vládní představitelé tohoto ostrovního státu se kvůli obavě z čínské propagandy rozhodli nezúčastnit ani zahajovacího, ani závěrečného ceremoniálu blížících se zimních her v Pekingu. Na nich by měl stát, jehož autonomii odmítá Čína uznat, reprezentovat čtyřlístek sportovců – tři ženy a muž. ■ Kritika za ukrajinsko-ruské omezení. Čestnému členovi Mezinárodního olympijského výboru (MOV), Rusovi Vitaliji Smirnovovi, se nelíbí nařízení ukrajinského ministra sportu Vadyma Gutcajta, dle kterého by se ukrajinští sportovci měli během her v Pekingu vyhýbat pózování s ruskými sportovci a ruskou vlajkou. Dle Smirnovova je nařízení v rozporu s olympijskou chartou: „Jde o vydírání a politický nátlak na sportovce. Jak můžete někomu zakázat pozdravit sportovce jiné země?“