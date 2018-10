Místo, kde ztratila posledního závodníka. Formule 1 míří do japonské Suzuky

SUZUKA/PRAHA Přesně dnes jsou to čtyři roky. Čtyři roky ode dne, kdy Jules Bianchi fatálně havaroval na okruhu v japonské Suzuce. Narazil do vyprošťovacího jeřábu, který dostával z trati monopost jiného závodníka. Při životě na přístrojích se Bianchi držel až do 17. července 2015, kdy vydechl naposledy.

Právě do Suzuky se tento víkend celý ansámbl formule 1 opět vrací. Vzpomínky na tragédii vyvstaly i Charlesovi LeClercovi, pro kterého byl Bianchi velkým kamarádem a mentorem. „Bude to obtížný víkend. Jules mi v kariéře hodně pomohl, a byl víc než jen závodní kolega. Byl součástí jako součást mé rodiny, takže je to velmi obtížné,“ soukal ze sebe LeClerc.

Bianchiho nehoda se vymykala prakticky všemu, co do té doby formule 1 zažila. I proto se televizní společnosti vyhýbaly opakování záběrů celé nehody, což většinou bývá předzvěstí velkého problému.

Jules Bianchi 25letý francouzský pilot, který v F1 závodil za tým Marussia. Ač byl pilotem jedné z nejslabších stájí, odborníci mu věštili velmi slušnou budoucnost, byl testovacím pilotem Ferrari. 5. října 2014 havaroval na okruhu v Suzuce, zemřel 17. července 2015 ve francouzské nemocnici.



Za nehodu mohla mokrá trať. Celý závod pršelo a v závěrečných kolech déšť ještě zhoustl. V tu chvíli havaroval Adrian Sutil, jehož auto vyprošťoval jeřáb. Ten jeřáb, do kterého v plné rychlosti naboural Bianchi.

LeClerc, který bude od příštího ročníku závodit po boku Sebastiana Vettela ve Ferrari, jen těžko hledal slova. „Nikdy předtím jsem tu nebyl. Šel jsem se ráno projít a bylo to pro mě velmi emotivní. Musím se ale soustředit, abych tady předvedl co možná nejlepší výkon.“

Jules Bianchi byl prvním jezdcem formule 1 od roku 1994, který na následky nehody zemřel. Před ním to byl při Velké ceně San Marina brazilský závodník Ayrton Senna.

Pátečním tréninkům vévodil Hamilton

Tréninky na Velkou cenu Japonska formule 1 suverénně ovládl Lewis Hamilton z Mercedesu, který může v Suzuce udělat další krok k pátému titulu v kariéře. Jeho soupeř v boji o celkové prvenství Sebastian Vettel z Ferrari v první i druhé části ztratil na obhájce titulu téměř sekundu.

V prvním tréninku Hamilton zaznamenal čas 1:28,691 minuty a týmového kolegu Valtteriho Bottase na druhé příčce porazil o 446 tisícin. Také se ale jen o kousek vyhnul nebezpečné srážce s Pierrem Gaslym. Pilot Toro Rosso byl poté vedením závodu napomenut za příliš pomalou jízdu v závodní stopě a bránění soupeři.

Ve druhé části Hamilton výkon vylepšil časem 1:28,217 a Bottase opět skoro o půl sekundy. Třetí příčku obsadil Vettel, který byl v prvním tréninku až pátý. Pilot Ferrari byl však v obou případech skoro o sekundu pomalejší než Hamilton, na kterého v průběžném pořadí ztrácí pět závodů před koncem sezony padesát bodů a boj o titul už nemá ve svých rukách.