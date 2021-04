Veslařský mistr světa a Evropy podlehl rakovině kostí. Bylo mu 26 let

Mondelli se stal v Plovdivu 2018 mistrem světa jako člen párové čtyřky, což se mu ve stejném roce podařilo i na mistrovství Evropy v Glasgow. O rok dříve získal zlatou medaili na kontinentálním šampionátu v Račicích na dvojskifu. Celkově vybojoval na MS a ME šest cenných kovů.



We are very sad to hear of the passing of Filippo Mondelli 

Filippo was a member of the Italian National Rowing team for many years, and won many titles at international events.

Our hearts go out to @canottaggio1888 and the entire rowing community ❤️ pic.twitter.com/A9IUVxUaC5