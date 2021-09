Volejbalisté překvapili svět, většina z nich přitom hraje ‚jen‘ doma. Co mohou ještě dokázat?

Nad sítí se zrodil zázrak.

Reprezentanti v pondělním osmifinále mistrovství Evropy v Ostravě vyřadili Francouze, olympijské šampiony!

Nebo se snad vrátil čas do roku 2001? Také tehdy se hrál evropský šampionát v Ostravě a volejbalisté pobláznili celou republiku. Bojovali o medaile, byť nakonec skončili čtvrtí.

Nyní je znovu dopředu ženou skvělí diváci, kteří se sjíždějí z celé země, byť kapacita haly je kvůli koronavirovým opatřením poloviční – nejvýše pět tisíc míst. „Nebýt našich fanoušků, kterých opět přišlo hodně, tak bychom to nezvládli. Byli fantastičtí,“ prohlásil smečař Lukáš Vašina po senzačním vítězství nad Francii 3:0.

Euforie na pokračování

Jaké to vůbec je porazit zlaté medailisty z Tokia, jeden z nejlepších celků světa?

„Nádhera. Nepopsatelné. To, co jsme na hřišti předváděli, bylo neuvěřitelné,“ smál se Vašina.

Češi předvedli naprostou soustředěnost. Hru bez chyb. Maximální nasazení. Bojovnost. A na konci i euforii.

„A ještě jsme slavili dvakrát. První euforie byla pěkná a ta druhá ještě hezčí,“ připomněl blokař Adam Zajíček, že první proměněný mečbol jim vzalo video, které odhalilo letmý dotek sítě při bloku.

Francie jako by byla osudná reprezentačnímu trenérovi Jiřímu Novákovi. Na klubové úrovni vyhrál, co se dalo, včetně Ligy mistrů – vše s týmem Paris Volley. Teď coby český kouč všechnu slávu směřoval na hráče: „Mám radost za ně. Vybral jsem si je, věřím jim, snažím se je na každý zápas co nejlépe připravit a ten úspěch ať si slíznou sami, protože oni jsou na hřišti.“

Po úspěchu do zahraničí?

Národní tým spoléhá převážně na hráče z domácí soutěže. Elitní evropskou ligu, italskou sérii A1, v minulé sezoně hráli pouze univerzálové Hadrava v Civitanově a Finger v Piacenze.

V cizině působí také smečaři Bartoš v Nantes a Galabov v druholigové Bydgoszczi. Toť vše.

Zato nejsilnější národní mužstva světa a Evropy se jen hemží hráči ze tří nejlepších ligových soutěží – Itálie, Polska a Ruska. Francouzi jich mají šest, Bulhaři a Slovinci pět a Italové hrají svou ligu.

„Je to škoda, že spousta našich kluků venku nehraje, což je částečně zapříčiněné tím, že česká liga se zvedá. Aspoň se to říká, protože dlouho jsem neměl šanci to porovnat naživo,“ říká smečař Jan Hadrava, který od příští sezony posílil polské šampiony z Jastrzębie.

Mrzí ho, že spousta talentovaných volejbalistů nemá možnost jít do zahraničí. „Anebo někteří ani nechtějí, nevím. Venku by ale přičichli k mezinárodnímu volejbalu více než jen přes nároďák nebo evropské poháry,“ tvrdí Hadrava. „Doufám, že i tento šampionát klukům pomůže a dostanou zajímavé nabídky.“

Česko - Slovinsko od 19 hodin ONLINE

Po euforii z před dvaceti lety se národní mužstvo už jen jednou dostalo mezi osm nejlepších celků Evropy – v roce 2017 v Katovicích. Mimochodem, také tam v osmifinále porazilo Francouze.

Aby se reprezentanti opět podívali do Katovic, kde o víkendu šampionát vyvrcholí, musejí v dnešním čtvrtfinále od 19.00 hodin přejít přes evropské vicemistry Slovince, které na úvod šampionátu zaskočili ve skupině 3:1.

„Budeme tvrdě dbát na to, aby kluci zapomněli, co se stalo s Francií. Je to šance, která se nemusí dlouho opakovat,“ vyhlásil kouč Novák.