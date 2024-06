Atletické ME v Římě 2024: Češi spoléhají na Vadlejcha, jaká jsou další lákadla?

Program: Vadlejch až poslední den

Kromě závěrečného dne se program vždy dělí na dva bloky – dopolední a večerní. Start šampionátu obstará kvalifikace v mužském hodu diskem, poslední disciplínou pak bude ve středu večer finále mužské štafety na 4x100 metrů.

Už první den se rozdají i první medaile, o premiérové vítězství se bude bojovat v chůzi žen na dvacet kilometrů. Z českého pohledu je v pátek nejzajímavější smíšená štafeta na 4x400 metrů (20.20 hodin), vždyť čtveřice Lada Vondrová, Tereza Petržilková, Matěj Krsek a Patrik Šorm slavila na loňském mistrovství světa v Budapešti bronz.

V sobotu české fanoušky jistě upoutá finále mužské koule (21.00), v němž by se měl Tomáš Staněk vydat za obhajobou bronzu z kontinentálního šampionátu v Mnichově 2022. Nejprve tedy musí projít kvalifikací, ta se odehraje v pátek od 19.55. Vrcholem druhého dne je souboj o nejrychlejšího Evropana na stovce.

Koulař Tomáš Staněk se raduje z bronzu na mistrovství Evropy v Mnichově.

Nedělní dopoledne patří například půlmaratoncům (9.30), večer je opět finále stovky, tentokrát ženské (22.53).

V pondělí večer by české fanoušky mohla zajímat finále mužských a ženských čtvrtek (muži 21.40; ženy 21.50). Jestli v nich bude některý z českých zástupců rozhodnou předchozí dny, v sobotu se konají rozběhy, v neděli semifinále. V pondělí od 20.15 by o medaile mohla zabojovat rovněž tyčkařka Amálie Švábíková, bronzová z halového ME 2023 v Istanbulu.

V úterý skončí souboj desetibojařů, v němž bude i Vilém Stráský či Adam Sebastian Helcelet. Na finále mužské výšky (20.35) pomýšlí Jan Štefela a v závěrečných bojích by se mohli ukázat české oštěpařky (21.36), či Nikoleta Jíchová na 400 metrů překážek (21.18).

A středa, poslední den šampionátu?

Během ní se ukáže největší česká naděje oštěpař Jakub Vadlejch (20.28), obhájce stříbra z Mnichova, stříbrný olympijský medailista a trojnásobný držitel kovů ze světových šampionátů. V úterý dopoledne tedy nejdříve musí zdárně zvládnout kvalifikaci.

O pódiová umístění by mohly zabojovat a čtvrtkařské štafety (ženy 21.06, muži 21.19), na programu je také finále mužské tyčky i s hvězdným Švédem Armandem Duplantisem (20.20).

Stadion světových rekordů

Šampionát se koná v Římě na Olympijském stadionu. Už jen start na něm bude pro spoustu sportovců zážitek, vždyť otevřený byl už v roce 1953 a od té doby hostil spoustu historických událostí.

Jeho kapacita je přes 70 tisíc diváků, své zápasy zde hrají fotbalové týmy AS Řím a SS Lazio.

Jako první na něm ovšem nehráli fotbalisté ani nesoutěžili atleti, nýbrž finišovali cyklisté. Právě dojezdem etapy Gira byl totiž pokřtěný.

Olympijský stadion v Římě.

První fotbalový zápas zde sehrála Itálie proti Maďarsku (0:3) a záhy se sem pustili i atleti. Konaly se zde olympijské hry 1960, mistrovství Evropy 1974, mistrovství světa 1987 a spousta dalších závodů, například seriál Diamantová liga.

Organizátoři se pyšní, že stadion byl místem 29 pokořených světových rekordů. O ten první se zde postaral už v roce 1957 Sovět Volodymyr Kuc na trati 5000 metrů a jeho čas 13:35,0 minuty vydržel na čele tabulek až do roku 1965.

Při letošním šampionátu se na stadionu uskuteční všechny soutěže. Dokonce i půlmaratonci si budou moci prohlédnout jeho tribuny a ovál. Jejich trať sice nejprve povede historickým centrem města, poté se ale stočí směrem právě k Olympijskému stadionu, kde absolvují závěrečné metry.

Početná výprava Čechů

Celkem 52 jmen, tolik čítá česká výprava do Říma. Je to tři méně, než měla předloňská rekordní do Mnichova.

K tak vysokému počtu přispívá účast čtyř štafet – muži i ženy na 4x400 metrů, muži na 4x100 metrů a mix na 4x400 metrů. Právě ten bude jednou z velkých medailových nadějí, loni získal bronz na mistrovství světa v Budapešti.

Na posledním mistrovství Evropy v Mnichově 2022 Češi získali tři medaile. V současné nominaci nechybí stříbrný oštěpař Vadlejch, který může zaútočit na pátý kov v velké akce v řadě. Bronz obhajuje koulař Staněk. Ten ale ještě letní sezonu neodstartoval, při rozcvičce na mítinku v Domažlicích si na začátku května poranil tříslo.

Třetí medailistkou šampionátu v Mnichově byla oštěpařka Barbora Špotáková, ta už ale ukončila kariéru.

Hned pětice atletů bude k vidění v závodech na 400 metrů. Mezi muži Krsek a Šorm, mezi ženami Vondrová, Petržilková a Lurdes Gloria Manuel, která se na Zlaté tretře blýskla nejrychlejším českým časem za posledních 26 let. Výkon 50,59 sekundy ji navíc řadí na páté místo letošních evropských tabulek.

Premiéru za Česko na vrcholné akci zde absolvuje rodák z Ukrajiny Volodymyr Myslyvčuk. Změnu reprezentací u osmadvacetiletého kladiváře schválila Světová atletika v polovině května.

Nominace Česka na ME v atletice Muži: Marek Bahník (výška), Marek Bárta (disk), Michal Desenský (4x400 m), Jakub Dudycha (800 m), Tomáš Habarta (3000 m př.), Patrik Hájek (kladivo) , Adam Sebastian Helcelet (desetiboj), Vít Hlaváč (20 km chůze), David Holý (tyč), Jaroslav Jílek (oštěp), Jan Jirka (4x100 m), Radek Juška (dálka), Martin Konečný (oštěp), Philip Krenek (4x400 m), Matěj Krsek (400 m, 4x400 mix a muži), Eduard Kubelík (200 m, 4x100 m), Ondřej Macík (200 m, 4x100 m), Pavel Maslák (4x400 m), Vít Müller (400 m př., 4x400 mix a muži), Volodymyr Myslyvčuk (kladivo), Tomáš Němejc (200 m, 4x100 m), Tadeáš Procházka (koule), Adam Smolka (400 m př.), Tomáš Staněk (koule), Vilém Stráský (desetiboj), Zdeněk Stromšík (100 m, 4x100 m), Matěj Ščerba (tyč), Patrik Šorm (400 m, 4x400 mix a muži), Jan Štefela (výška), Martin Tuček (400 m př.), Jakub Vadlejch (oštěp), Jan Veleba (100 m, 4x100 m), Damián Vích (3000 m př.). Ženy: Tereza Hrochová (půlmaraton), Michaela Hrubá (výška), Nikoleta Jíchová (400 m př., 4x400 m), Helena Jiranová (100 m př.), Barbora Malíková (4x400 mix a ženy), Karolína Maňasová (100 m), Lurdes Gloria Manuel (400 m, 4x400 mix a ženy), Eliška Martínková (20 km chůze), Nikola Ogrodníková (oštěp), Tereza Petržilková (400 m, 4x400 mix a ženy), Marcela Pírková (4x400 m), Nikola Pöschlová (tyč), Kristiina Sasínek Mäki (1500 m), Petra Sičaková (oštěp), Moira Stewartová (půlmaraton), Amálie Švábíková (tyč), Barbora Veselá (4x400 m), Lada Vondrová (400 m, 4x400 mix a ženy), Andrea Železná (oštěp).

Evropské hvězdy

Koho sledovat ze zahraničních účastníků? Těžká otázka, finální nominace jsou nabité.

Do akce by se v Římě mělo pustit hned devět mistrů světa z loňské Budapešti. Jakob Ingebrigtsen (1500/5000 metrů), Karsten Warholm (400 metrů překážek), Gianmarco Tamberi (skok vysoký), Armand Duplantis (skok o tyči), Miltiadis Tentoglou (skok daleký), Daniel Stahl (hod diskem), Femke Bolová (400 metrů překážek), Jaroslava Mahučichová (skok vysoký) a Katarina Johnsonová-Thompsonová (sedmiboj).

Švédský tyčkař Armand Duplantis během halového MS v Glasgow.

Celkem 34 atletů bude obhajovat zlato z mistrovství Evropy v Mnichově včetně Chorvatky Sandry Perkovičové, která bude útočit už na sedmý evropský kov v řadě.

A pokud jde o nejstarší a nejmladší účastníky?

Nejstarší přihlášenou sportovkyní je francouzská diskařka Mélina Robertová-Michonová, které je 44 let a jde pro ni o sedmý kontinentální šampionát.

Nejmladší je šestnáctiletá Rumunka Alexandra Stefania Utaová, jež se představí na čtvrtce.