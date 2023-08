V Manile padl rekord basketbalového MS, Filipínce sledovalo 38 115 diváků

Ve filipínské metropoli před tím ve stejné hale před 21 214 diváky vstoupili do světového šampionátu italští basketbalisté vydřeným vítězstvím 81:67 nad Angolou. Další zápasy na turnaji už se v největší hale světa hrát nebudou, ačkoliv tam měl původně turnaj vyvrcholit. FIBA ale zejména z logistických důvodů v dubnu přeložila play off do menší arény Mall of Asia, jež má kapacitu 16.500 míst. Pro úvodní hrací den dějiště ponechala s ohledem na avizovaný rekordní zájem.

Domácímu týmu nestačilo ve vyrovnaném utkání k výhře ani 28 bodů rozehrávače Utahu Jordana Clarksona, ve vítězném celku zaznamenal pivot Minnesoty Karl-Anthony Towns 26 bodů a 10 doskoků.

Utkání mezi Filipínami a Dominikánskou republikou sledovalo rekordních 38 115 diváků.

Angola a Itálie se sešly v jedné skupině i na minulém šampionátu před čtyřmi lety v Číně a evropský celek tehdy zvítězil drtivým rozdílem 31 bodů. Tentokrát Italům utekl začátek, sedmibodovou ztrátu sice záhy smazali, ale získat uspokojivý náskok nedokázali. Na startu poslední čtvrtiny vedl favorit jen o čtyři body, až v závěru italské vedení přece jen narostlo.

Nečekaným třicetibodovým debaklem vstoupili do turnaje francouzští obhájci bronzu. Aktuální vicemistři Evropy a stříbrní olympijští medailisté v Jakartě dostali lekci od Kanaďanů. Na drtivé výhře severoamerického týmu 95:65 se podílel rozehrávač Oklahomy Shai Gilgeous-Alexander 27 body a 13 doskoky. Francouzi jako jeden ze spolufavoritů turnaje si teď nebudou moci dovolit zaváhat v nedělním duelu s Lotyšskem, které deklasovalo Libanon ještě výrazněji 109:70.

Kanadský basketbalista RJ Barrett (uprostřed) čelí francouzské přesile.

Neúspěšně vstoupilo do domácího turnaje i Japonsko, které podlehlo Německu 63:81. Evropský tým táhl s 25 body a devíti doskoky hráč Orlanda Moritz Wagner. Hladké vítězství slavili v Okinawě i bronzoví olympijští medailisté Australané, kteří porazili Finsko 98:72. Tradiční kanonýr Patty Mills dal 25 bodů, na finské straně byl nejlepším střelcem jiný hráč NBA Lauri Markkanen, autor 19 bodů.

Černohorce dovedl k výhře nad Mexikem 91:71 zejména Nikola Vučevič, autor 27 bodů a 10 doskoků. Ještě výrazněji si poradila v manilské skupině D Litva s Egyptem (93:67).