Kubová skončila na padesátce v semifinále, O’Callaghanová má světový rekord

Jednatřicetiletá Kubová zaplavala v semifinále padesátky čas 28,16 a oproti rozplavbám si o dvě setiny pohoršila. Ačkoliv se nedostala pod 28 sekund, měla ze semifinále lepší pocit než z rozplavby. „Ráno to nebylo hezké plavání, bylo to takové uplácané. Možná jsem moc chtěla a myslím, že odpoledne to vypadalo mnohem líp. Cítila jsem v záběru sílu a mám lepší pocit, než jsem měla ráno, ale škoda, že to nebylo o maličko rychlejší,“ uvedla pro Radiožurnál Sport Kubová.

Se svým účinkováním na šampionátu byla spokojená. „Jsem moc ráda za semifinále, i když je pravda, že na padesátku jsem doufala v trošku lepší čas než 28,1. Ale dva starty v semifinále jsou pro mě velký výsledek a jsem moc ráda, že to takhle dopadlo,“ dodala.

Nejrychlejší byla v americkém rekordu 27,10 čtyřnásobná mistryně světa a trojnásobná olympijská medailistka Regan Smithová.

Finále na 200 metrů volný způsob vyhrála v novém světovém rekordu Mollie O’Callaghanová. Devatenáctiletá Australanka časem 1:52,85 překonala o 13 setin čtrnáct let staré maximum Italky Federiky Pellegriniové.

Reakce Mollie O'Callaghanové na překonání rekordu v závodu na 200 metrů volným způsobem na MS ve Fukuoce.

„Nevím, co říct. Jsem v šoku. Byla jsem zraněná, vrátila se a tady jsem zaplavala světový rekord. To je neuvěřitelné,“ řekla O’Callaghanová, která vyhrála před krajankou Ariarne Titmusovou a Summer McIntoshovou z Kanady.

Léon Marchand stylem start-cíl ovládl závod na 200 metrů motýlek a v Japonsku získal po triumfu v rekordním čase z polohového závodu na 400 metrů druhé zlato. Dnes Francouz zvítězil před Polákem Krzysztofem Chmielewským a domácím Tomoru Hondou.

V závodě na 50 metrů prsa zvítězil Čchin Chaj-jang a navázal na triumf z dvojnásobné trati. Kraulařskou osmistovku vyhrál Ahmed Hafnáví z Tuniska. Smíšenou polohovou štafetu na 4x100 metrů vyhrála Čína.