Pětibojaři Houška a Tůma byli na mistrovství světa šestí ve štafetě

Houška kvůli zranění nártu letos absolvoval jediný závod. „Na běhu je tréninkový výpadek ještě znát a pro individuální soutěž by to asi bylo limitující. Pro štafetu věřím, že nebude,“ uvedl před šampionátem reprezentační trenér Jakub Kučera. Jeho svěřenci byli po úvodním šermu sedmí, jízdu na koni pak ale vyhráli a i po plavecké části se drželi ve hře o medaili. V běhu měli desátý čas.

„Filip to trošku přepálil, takže to teď rozdýchává, ale u mě myslím byla největší rezerva na střelbě, kde těch vteřinek jsem nechal dost. Na běhu se to tak postupně rozbíhalo, první dvě kolečka nic moc, nakonec se to aspoň rozběhlo do posledního,“ okomentoval Tůma s úsměvem v nahrávce pro média závěrečnou kombinovanou disciplínu. „Ukázali jsme, že se s nimi můžeme měřit, jenom dneska chyběl kousíček v každé disciplíně, takže dohromady to nebylo zase tak blízko, ale nemáme se za co stydět,“ dodal.

Ženskou štafetu vyhrály Egypťanky Malak Ismáílová a Amira Kandílová, která před rokem triumfovala s jinou partnerkou. Češky nestartovaly. „Skladba programu mistrovství světa nenahrává tomu, aby stejné holky šly jak štafetu, tak individuální soutěž. Věřím, že po delší době máme konkurenceschopný ženský tým. Postavit dvě holky do štafety před individuální soutěží by se nám letos asi nevyplatilo,“ řekl Kučera.

Ve středu šampionát pokračuje ženskou kvalifikací, do které zasáhnou Lucie Hlaváčková, Karolína Křenková a Veronika Novotná. Do soutěže mužů ve čtvrtek nastoupí Marek Grycz, Jan Kuf, Martin Vlach a Ondřej Svěchota. Medailisté v soutěži jednotlivců splní olympijská kvalifikační kritéria, sedmnáctiletá Hlaváčková už účastnické místo vybojovala na Evropských hrách.