ONLINE: Vadlejch bez problémů postoupil na MS do finále, výškařka Hrubá končí

Vadlejch je největší českou medailovou nadějí na letošním šampionátu, bylo by proto překvapením, kdyby ho páteční kvalifikace zastavila. Na mistrovství světa dosud český oštěpař startoval pětkrát a v posledních třech případech postoupil do finále. Tentokrát jde do závodu dokonce jako lídr tabulek.

„Cítím se dobře a snažím se být v pohodě. Nějaká ta nervozita na 100 procent přijde, až se budu blížit ke stadionu. Ale o tom to je. Vlastně se na takovou zdravou nervozitu i těším,“ pravil Vadlejch poté, co dorazil do dějiště šampionátu.

Český atlet hází ve druhé kvalifikační skupině B spolu s dalšími osmnácti soupeři. Kvalifikační limit pro přímý postup do finále je stanoven na rovných 83 metrů, což je hodnota, kterou letos Vadlejch pravidelně překonává.

Nepříliš povedené vystoupení na šampionátu má za sebou výškařka Hrubá. Někdejší juniorská mistryně světa i Evropy třikrát shodila laťku ve výšce 189 centimetrů, přímý kvalifikační limit byl přitom ještě o pět centimetrů výše.

Tři výšky do 185 centimetrů skákala Hrubá na první pokus, pak se ale zasekla a na rozdíl od své první účasti na MS před šesti lety v Londýně tentokrát do finále nepostoupila.

„Je škoda, že jsem nezopakovala svůj pokus na 185, to byl hezký skok. Sice jsem tady nepatřila mezi favoritky a mohla jsem jen překvapit, ale výkon mě mrzí. Tohle je mistrovství světa, tady se má útočit na nejlepší výkony,“ pravila Hrubá v rozhovoru pro ČT sport.

Vrcholem večera bude finále dvoustovky

Svůj soutěžní program v pátek zahájí desetibojaři, kteří po třech dopoledních disciplínách (stovka, dálka a koule) budou pokračovat večer dvěma dalšími – výškou a čtvrtkou.

Celkem budou atleti v pátek usilovat o čtyři medailové sady. Jako první přijde na řadu finále ženského trojskoku a později se o cenné kovy utkají oštěpařky, v jejichž startovním poli tentokrát bude chybět česká stopa.

Večerní program vyvrcholí na oválu dvěma sprinterskými finále, ženskou a mužskou dvoustovkou.