Singl mix v Novém Městě ovládla Francie, Mareček s Davidovou doběhli desátí

Hned první úsek se českému týmu vydařil nejméně, neboť Marečkovi nevyšla velmi rychlá, avšak místy trochu riskantní střelba. Vleže dvakrát dobíjel a vestoje musel dokonce na trestné kolo. V tu chvíli Češi spadli až na 22. pozici.

„Sil jsem moc nepošetřil,“ mrzelo Marečka, jenž kvůli problémům s dutinami dosud na mistrovství běžel jeden závod. „Byl jsem docela hotový a na střelnici se to podepsalo,“ dodal v rozhovoru pro ČT Sport.

V dalším pokračování závodu se však Mareček zlepšil a Davidová za celý závod minula pouze dva terče. Český tým se díky tomu posouval pořadím postupně vzhůru až na desátou pozici.

„Byl to docela zábavný závod. Je to hodně krátké, není ani moc co vymýšlet,“ usmívala se v cíli Davidová, která letos singl mix ještě neběžela.

V cíli česká jednička svého parťáka Marečka podpořila. Ten se sice na střelnici potýkal s nepřesnostmi, dokázal je však částečně kompenzovat bleskurychlým dobíjením. „Jony umí střílet rychle, jen jedna položka se mu nepovedla,“ pravila.

Desáté místo je letos nejlepším výsledkem reprezentace v této disciplíně. Dosud biatlonisté absolvovali dva závody Světového poháru, v obou případech obsadili shodně dvanáctou pozici.

Na mistrovství světa je maximem Čechů deváté místo z Östersundu 2019, ve Světovém poháru pak šestá příčka.

Boj o medaile přinesl napínavé drama. Na prvních dvou místech se postupně osamostatnily týmy Francie a Norska, jejichž přetahovaná vyvrcholila na poslední stojce. V této části závodu zcela vyhořela Tandrevoldová, která ze tří netrefených terčů opravila jen dva a musela na trestné kolo.

O vítězi tak bylo už před posledním kolem jasno, pozornost se proto přesunula na souboj o stříbrnou medaili. Vittozziová totiž využila střeleckého selhání Tandrevoldové a dostala se před ní. Norka si sice na trati na chvíli vzala druhé místo zpět, v závěrečném finiši však odpadla a doběhla třetí.

Jak se vše odehrálo

Divoké první kolo. Na start závodu se postavilo dvacet osm týmů, takže na trati bylo místy poněkud těsno. Na zemi tudíž v jeden moment skončil Kanaďan Runnalls, Lotyš Rastorgujevs se ze sněhu zvedal dokonce dvakrát.

Na úvod dvě chyby. Mareček na první položce střílel rychle, musel však dvě rány dobíjet. Ze střelnice vyběhl na šestnácté pozici. Úvod nejlépe zvládl Němec Strelow, v těsném závěsu se držel Švéd Samuelsson.

Češi nabírají ztrátu. První stojka závodu se Marečkovi vůbec nepovedla. Na střelnici nechal jeden terč černý a musel na trestné kolo. Davidové tak předal štafetu na 22. pozici. Naopak do čela se vyhoupla Francie, o čtyři sekundy později předali druzí Norové.

Mírný posun vzhůru. Davidová na své první střelbě vleže dobíjela jeden náboj a poskočila o pět míst. Francouzka Jeanmonnotová i Norka Tandrevoldová zastřílely bezchybně a upevnily si své pozice na čele.

Desítka na dohled. Svou první stojku Davidová odstřílela bez zaváhání, a vytáhla tak český tým na třinácté místo se ztrátou přibližně šesti sekund na devátou pozici. Na prvních dvou místech opět předaly Francie s Norskem, na třetí pozici poskočila Italka Vittozziová.

První dvojice navyšuje náskok. Francouz Fillon Maillet a Nor Bö udrželi mezi sebou těsný kontakt a navíc zvýšili svůj náskok už před nejbližšími soupeři na přibližně třicet sekund. Mareček po dvou chybách zůstal na třináctém místě.

Jednou opravit a rychle předat. Fillon Maillet i Bö tentokrát shodně minuli jeden terč, ze střelnice však vyběhli na předávku téměř zároveň a předali v rozmezí jedné sekundy. Mareček tentokrát minul jeden terč a poslal Davidovou do poslední čtvrtiny závodu na dvanácté pozici.

Zdržení pro Francii. Jeanmonnotovou během předposlední položky mírně zdržela manipulace s malorážkou. Přestože odstřílela čistě, nabrala necelé čtyři sekundy ztrátu. Davidová vyčistila všech pět terčů a posunula se na jedenácté místo.

Rozstřel o zlato pro Francii. Tandrevoldová se v Novém Městě trápí na stojce a ani v singl mixu se na tom nic nezměnilo. Zatímco Jeanmonnotová opravovala jen jednou, Tandrevoldová zamířila na trestné kolo, spadla až na třetí místo a v posledním kole v běžeckém souboji podlehla Vittozziové.

Češi na desátém místě. Davidová na poslední položce musela jednou dobíjet a do posledního kola vyběhla na desáté pozici. Ztráta na nejbližší soupeřky však byla příliš velká, a tak už české umístění nevylepšila.