Skvělý výsledek chodkyně Ďurdiakové, na MS skončila desátá. Španělé kralovali

Při svém druhém startu na mistrovství světa Ďurdiaková zaznamenala životní výsledek. V dopoledním horku česká chodkyně prošla cílem v čase 1:49:06, čímž o více než dvě a půl minuty vylepšila národní rekord.

Ďurdiaková se po většinu závodu pohybovala ve druhé desítce průběžného pořadí, nejvíce ve společnosti Číňanky Süe-jing Paj. S přibývajícími kilometry se pomalu posouvala výš a výš, až nakonec v samotném závěru úspěšně zaútočila na umístění v elitní desítce.

Pro vítězství si suverénně došla Španělka María Pérezová, jež ve druhé polovině závodu utekla ostatním závodnicím a nabyté vedení už nepustila. Situaci si málem zkomplikovala sama, když po 33 kilometrech zamířila do cíle, rozhodčí ji ale včas upozornili, že má před sebou ještě jedno kolo.

Naopak mužský závod byl napínavý až do úplného závěru, pro zlato si v něm došel Álváro Martín. V posledních kilometrech Španěl svedl souboj o vítězství s Kolumbijcem Brianem Danielem Pintadem, ve kterém mu pomohlo i to, že soupeř finišoval s hrozbou třetí červené karty a nucené pauzy.

Španělé si tak naprosto podmanili chodecké soutěže na mistrovství světa v Budapešti, Martín i Pérezová totiž získali zlato už o víkendu v závodech na 20 kilometrů.

Nešťastně dopadl závod pro Auréliena Quiniona, jenž byl prvním, kdo se utrhl do úniku. Ve druhé polovině závodu si na čele vytvořil náskok místy až čtyřicet sekund, ovšem pak jej soupeři začali stahovat a rozhodčí ho navíc úplně zastavili. Nakonec Francouz závod vůbec nedokončil.

Jušku čeká třetí finále na MS v kariéře

V Londýně skončil Juška desátý, v Pekingu obsadil jedenáctou pozici. Jak si český dálkař povede v Budapešti? Po zdařilé kvalifikaci, ze které po výkonu 810 centimetrů postoupil do finále jako devátý, zkušený Juška věří, že může usilovat o nejlepší umístění v kariéře.

„Chtělo by to zase posunout můj výkon dál. Mezi nejlepšími osmi jsem byl ve světovém finále jen v hale v Birminghamu, takže by to chtělo dostat se do osmičky i na venkovním šampionátu. A věřím, že pokud zopakuju 810 centimetrů, mělo by to vyjít,“ pravil odhodlaně po kvalifikaci.

Jako druhý z Čechů bude večer soutěžit sprinter Macík. Čerstvý držitel národního rekordu na dvoustovce (20,39) se blýskl povedeným výkonem i na svém prvním mistrovství světa a ve středu v rozběhu zaznamenal jen o jedinou setinu pomalejší čas. Nyní poběží v semifinále.

V Budapešti budou večer atleti usilovat o celkem pět medailových sad. Vedle mužské dálky je na programu také finále ženského kladiva, o dalších cenných kovech se rozhodne na oválu – ženy poběží finále překážek na 100 a 400 metrů, muži finále čtvrtky.