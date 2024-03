Nejlepší volná jízda historie. Krasobruslař Malinin je poprvé mistrem světa

Devatenáctiletý Malinin předvedl program se šesti čtvernými skoky včetně čtverného axela, který zatím zařazuje jako jediný z krasobruslařů. Dostal za ni 227,79 bodu, čímž téměř o tři body překonal dosavadní světový rekord svého amerického krajana Nathana Chena.

V součtu s krátkým programem se dostal na 333,76 bodu, což ho řadí za olympijského šampiona roku 2022 Chena na druhé místo historických tabulek. Kagijamu porazil o více než 24 bodů a po loňském bronzu mohl slavit premiérový světový titul.

Také dvacetiletý Kagijama podal ve volné jízdě skvělý výkon, který poznamenal jen nečekaný pád v závěru výjezdu z trojitého axelu. V konečném účtování to nehrálo roli, Malinin byl dnes nedostižný. Stříbrný olympijský medailista z Pekingu se stal stejně jako v letech 2021 a 2022 vicemistrem světa. Do absolutní světové špičky se vrátil po té, co minulou sezonu vynechal kvůli zranění.

Byl to právě on, kvůli němuž musel po bezmála třech hodinách Siao Him Fa opustit křeslo pro lídra soutěže. Dvojnásobný mistr Evropy nechal zapomenout na pokažený krátký program a volnou jízdou se čtyřmi vydařenými čtvernými skoky si polepšil o nevídaných šestnáct příček. Získal pro Francii první světovou medaili v mužské kategorii od bronzu Briana Jouberta v roce 2010.

Francouz Adam Siao Him Fa během volné jízdy na mistrovství světa v krasobruslení.

Světový trůn uvolnil Uno. Do volné jízdy nastupoval jako vedoucí muž po krátkém programu, ale hned v úvodu spadl po pokusu o čtverný rittberger a chyboval i v dalších skocích. Na rozdíl od japonské krajanky Kaori Sakamotové třetí titul za sebou nezískal. Měl až šestou volnou jízdu a propadl se na čtvrtou příčku. Od medaile ho dělilo 3,54 bodu.

Volné jízdy mužů uzavřely soutěžní program šampionátu v Montrealu. Byly bez českého zastoupení po té, co devátý muž ME Georgii Reshtenko obsadil 36. příčku v krátkém programu a vypadl.

Z jeho reprezentačních kolegů se do finálové části soutěže na tomto MS dostali jen tanečníci. O nejlepší umístění české výpravy se třináctou příčkou postarali debutanti Kateřina a Daniel Mrázkovi. Další sourozenecký pár Natálie a Filip Taschlerovi po velké chybě v rytmickém tanci neobhájil loňské osmé místo, skončil patnáctý.